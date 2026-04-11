Il 2026 della Nazionale femminile di pallavolo prende ufficialmente il via dal Centro Federale Pavesi di Milano, dove si svolgerà il primo collegiale stagionale guidato dal commissario tecnico Julio Velasco. Le azzurre si raduneranno da lunedì 13 a venerdì 17 aprile per un ritiro che segna l’inizio di un’annata particolarmente intensa, dopo i trionfi mondiali e olimpici che hanno consolidato l’Italia ai vertici del panorama internazionale. Il lavoro al Pavesi rappresenta il primo passo concreto verso gli impegni estivi, con l’obiettivo di iniziare a testare la squadra e le dinamiche tattiche in vista delle prime amichevoli di preparazione.

Le azzurre convocate dal CT Velasco

Sono 14 le atlete chiamate per questo primo raduno, ma l’assenza delle big salta subito all’occhio: le principali protagoniste della Nazionale sono infatti ancora impegnate con i rispettivi club nelle fasi cruciali della stagione. Un’opportunità importante, dunque, per un gruppo composto da giovani prospetti e giocatrici già inserite in contesti competitivi. Le convocate sono Giorgia Frosini, Islam Gannar, Francesca Scola, Dalila Marchesini, Ilenia Moro e Carlotta Cambi. A queste si aggiungeranno entro il 14 aprile Alessia Bolzonetti, Eze Chidera Blessing Chinyere, Linda Manfredini, Denise Meli, Veronica Costantini, Sara Caruso, Alice Nardo e Anna Piovesan.

Il commissario tecnico Julio Velasco avrà l’occasione di valutare da vicino le atlete convocate, lavorando sia sugli aspetti tecnici che sulla costruzione del gruppo.

I principali appuntamenti della stagione

Il collegiale milanese sarà fondamentale per impostare la preparazione in vista della Volleyball Nations League, in programma tra giugno e luglio 2026 con la consueta formula itinerante che vedrà le azzurre impegnate in diverse tappe internazionali prima della fase finale. Poi successivamente ci sarà il Campionato Europeo, previsto tra agosto e settembre, rassegna continentale che assegnerà il titolo europeo e metterà di fronte le migliori selezioni del continente. Due appuntamenti cruciali in una stagione che si preannuncia ancora una volta da protagonista per la pallavolo italiana.