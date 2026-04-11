Il commissario tecnico Julio Velasco ha diramato le prime convocazioni della stagione per la Nazionale Italiana di volley femminile, segnando l'avvio ufficiale dell'annata agonistica. Quattordici atlete sono state selezionate per il primo collegiale, che si terrà dal 13 al 17 aprile presso il rinomato Centro Pavesi di Milano. Questo raduno rappresenta il primo passo di una lunga preparazione che vedrà le azzurre, campionesse mondiali e olimpiche, affrontare impegni cruciali come la Volleyball Nations League e il Campionato Europeo, competizione che metterà in palio il primo pass per i Giochi di Los Angeles 2028.

A guidare il gruppo in questa fase iniziale sarà la palleggiatrice Carlotta Cambi di Novara, in un contesto caratterizzato da importanti assenze giustificate. Non sono state infatti convocate le giocatrici di Conegliano e Milano, attualmente impegnate nella finale scudetto. Tra le assenti di spicco figurano nomi come Paola Egonu, Anna Danesi, Rebecca Piva, Sarah Fahr, Francesca Bosio, Eleonora Fersino e Benedetta Sartori. Anche le atlete di Scandicci, tra cui Ekaterina Antropova, non prenderanno parte al collegiale, essendo coinvolte nella Final Four di Champions League. A queste si aggiungono Alessia Orro e Myriam Sylla, che stanno ultimando i loro impegni con i rispettivi club in Turchia.

Le convocate e le assenze strategiche

Oltre alle atlete impegnate nelle fasi finali dei campionati e delle coppe, il CT Velasco ha concesso un meritato periodo di riposo ad alcune giocatrici che hanno concluso da poco la stagione con i loro club, tra cui Stella Nervini e Loveth Omoruyi. Il gruppo selezionato per il collegiale milanese è eterogeneo, includendo talenti provenienti sia dalla Serie A che da categorie inferiori, una scelta che riflette la volontà di Velasco di ampliare la base di selezione e valorizzare nuove risorse.

Di seguito l'elenco dettagliato delle atlete convocate per il primo raduno azzurro:

Palleggiatrici: Carlotta Cambi (Igor Novara), Chidera Eze Blessing Chinyere (Volley Bergamo 1991)

(Igor Novara), Chidera Eze Blessing Chinyere (Volley Bergamo 1991) Opposti: Giorgia Frosini (Volley Talmassons)

Schiacciatrici: Alessia Bolzonetti (Volley Bergamo 1991), Alice Nardo (Consolini Volley), Anna Piovesan (Consolini Volley), Francesca Scola (Volley Talmassons)

Centrali: Islam Gannar (Volley Talmassons), Linda Manfredini (Volley Bergamo 1991), Denise Meli (Volley Bergamo 1991), Sara Caruso (Consolini Volley), Veronica Costantini (Igor Novara)

Liberi: Dalila Marchesini (ASD Altino), Ilenia Moro ( Pallavolo

Obiettivi stagionali e visione del CT Velasco

Il collegiale al Centro Pavesi non è solo un momento di preparazione fisica e tecnica, ma anche l'occasione per Velasco di iniziare a plasmare un gruppo coeso e affiatato.

La strategia del commissario tecnico mira a costruire una squadra competitiva, capace di affrontare con determinazione gli impegni internazionali e di mantenere l'Italia ai vertici del volley mondiale. L'attenzione è rivolta alla valorizzazione dei giovani talenti e all'introduzione di nuove protagoniste, garantendo al contempo un ricambio generazionale fondamentale per il futuro della Nazionale.

La lista delle convocate è suscettibile di aggiornamenti nelle prossime settimane, con l'atteso inserimento delle atlete che attualmente sono impegnate con i rispettivi club. Questo approccio graduale permetterà a Velasco di integrare le "big" nel momento opportuno, consolidando un roster forte e versatile per le sfide che attendono le azzurre nella stagione 2026, con l'obiettivo primario di eccellere nella Nations League e nel Campionato Europeo, tappe cruciali nel percorso verso i futuri successi internazionali.