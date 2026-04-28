Parte ufficialmente il percorso della Nazionale maschile di pallavolo verso l’estate 2026. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione azzurra, il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha illustrato programmi, obiettivi e tappe di avvicinamento ai principali appuntamenti stagionali, rendendo nota anche la long list degli atleti che lavoreranno nei prossimi mesi. Un gruppo ampio, caratterizzato da numerose novità e diversi volti nuovi, pensato per allargare la base del progetto tecnico e valutare prospetti emergenti accanto ai punti fermi del gruppo campione degli ultimi anni.

L’elenco definitivo dei 30 giocatori che prenderanno parte alla Volleyball Nations League sarà ufficializzato il prossimo 20 maggio.

Gli azzurri scelti dal CT De Giorgi

Nel reparto dei palleggiatori figurano Riccardo Sbertoli, Bryan Argilagos, Simone Giannelli, Alessandro Fanizza, Mattia Boninfante e Paolo Porro. Tra i liberi sono stati convocati Damiano Catania, Fabio Balaso, Matteo Staforini, Luca Loreti, Gabriele Laurenzano e Domenico Pace. Per il ruolo di opposto De Giorgi lavorerà con Kamil Rychlicki, Tommaso Guzzo, Yuri Romanò, Diego Frascio e Alessandro Bovolenta. Nel gruppo degli schiacciatori trovano posto Daniele Lavia, Giulio Magalini, Alessandro Michieletto, Tommaso Ichino, Mattia Bottolo, Davide Gardini, Francesco Sani, Luca Porro, Tommaso Rinaldi e Mattia Orioli.

Tra i centrali, infine, presenti Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Marco Pellacani, Giovanni Sanguinetti, Lorenzo Cortesia, Francesco Comparoni, Andrea Truocchio, Giovanni Gargiulo e Pardo Mati. Una lista ampia che unisce certezze consolidate e diversi innesti da valutare nel corso della preparazione.

Il programma della Nazionale

La preparazione inizierà già nel mese di maggio con una serie di amichevoli e con i BPER Test Match, primi appuntamenti utili per ritrovare ritmo e verificare lo stato di forma del gruppo. Tra giugno e luglio l’Italia sarà poi impegnata nella Volleyball Nations League, competizione fondamentale nel percorso verso gli eventi clou della stagione. Ad agosto spazio alla FIPAV Cup Men Elite, ulteriore occasione per consolidare il lavoro svolto durante l’estate.

Il grande obiettivo arriverà però a settembre, quando gli azzurri saranno protagonisti ai Campionati Europei ospitati in Italia. Un appuntamento di prestigio in cui De Giorgi punta a presentare una squadra competitiva, profonda e pronta a recitare un ruolo da protagonista davanti al pubblico di casa.