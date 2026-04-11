La penultima notte di regular season NBA ha visto tutte le trenta squadre scendere in campo, offrendo uno spettacolo ricco di spunti e rotazioni insolite, con molte franchigie già proiettate ai playoff. Tra i protagonisti assoluti della serata spicca il talento italiano Simone Fontecchio, che ha trascinato i Miami Heat a una netta vittoria sui Washington Wizards con una prestazione di altissimo livello.

Gli Heat, pur privi di giocatori chiave come Tyler Herro e Norman Powell, hanno dominato i Wizards con un punteggio finale di 140-117. Fontecchio, schierato in quintetto, ha giocato 26 minuti e 42 secondi, mettendo a referto ben 24 punti, ai quali si aggiungono 4 rimbalzi e 2 assist.

La sua precisione al tiro è stata eccezionale, con un 8/10 dal campo, inclusi un notevole 6/8 da tre punti e un perfetto 2/2 dalla lunetta. Per i Washington Wizards, Bub Carrington ha comunque realizzato 30 punti.

Eastern Conference: verdetti e corsa finale

Nella Eastern Conference, la situazione si è ulteriormente delineata. I Detroit Pistons hanno consolidato il primo posto battendo gli Charlotte Hornets. Gli Atlanta Hawks si sono assicurati matematicamente un posto nei playoff superando i Cleveland Cavaliers. I Philadelphia 76ers hanno avuto la meglio sugli Indiana Pacers, mantenendo viva la lotta per l’ultimo posto disponibile per i playoff diretti, conteso tra Raptors, Magic e gli stessi 76ers.

I New York Knicks hanno blindato il terzo posto a Est con una vittoria sui Toronto Raptors. I Boston Celtics hanno superato i New Orleans Pelicans. Gli Orlando Magic, battendo i Chicago Bulls, restano in piena corsa per evitare il torneo di play-in. I Toronto Raptors hanno compiuto un passo importante verso la top 6 grazie a una vittoria netta su Miami, mentre i Miami Heat si sono già assicurati la presenza nel torneo di play-in.

Western Conference: accesso diretto e play-in

Sul fronte della Western Conference, la notte ha regalato emozioni e verdetti importanti. I Minnesota Timberwolves hanno approfittato della sconfitta dei Phoenix Suns per garantirsi l’accesso diretto ai playoff. Contestualmente, gli Houston Rockets e Kevin Durant hanno negato ai Phoenix Suns la qualificazione diretta, costringendoli al torneo di play-in.

Spettacolare la prestazione di Victor Wembanyama, autore di 40 punti e 13 rimbalzi nella vittoria dei San Antonio Spurs sui Dallas Mavericks. I Los Angeles Lakers hanno battuto i Phoenix Suns 101-73, con LeBron James protagonista.

Altri risultati e le stelle della notte

La serata ha visto anche altri risultati significativi. I Milwaukee Bucks hanno battuto i Brooklyn Nets per 125-108, con AJ Green protagonista di 35 punti e 11 triple, stabilendo un nuovo record di franchigia. I Denver Nuggets hanno conquistato l'undicesima vittoria consecutiva superando gli Oklahoma City Thunder 127-107, in una partita caratterizzata dall'assenza di stelle. Gli Utah Jazz hanno superato i Memphis Grizzlies 147-101.

I Sacramento Kings hanno battuto i Golden State Warriors 124-118, con i Warriors già certi del decimo posto a Ovest e del conseguente play-in. I Portland Trail Blazers hanno agganciato i Los Angeles Clippers.

La regular season si avvia così alla sua conclusione, con le squadre che continuano a gestire le energie in vista della post-season, adottando rotazioni allargate e concedendo riposo ai titolari. Le ultime partite saranno decisive per definire il quadro completo dei playoff e dei play-in, con molte posizioni ancora da stabilire.