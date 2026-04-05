La notte NBA ha offerto tre incontri cruciali che hanno ulteriormente definito gli scenari dei playoff, sia nella Eastern che nella Western Conference. Tra i risultati più significativi, i Denver Nuggets hanno prevalso sui San Antonio Spurs in un'emozionante sfida decisa all'overtime, mentre i Miami Heat hanno conquistato una vittoria convincente contro i Washington Wizards, con una solida prestazione di Simone Fontecchio.

Jokic trascina i Nuggets alla vittoria dopo l'overtime

Il confronto tra Denver Nuggets e San Antonio Spurs si è concluso con il punteggio di 136-134 a favore di Denver, al termine di un tempo supplementare.

Protagonista della serata, Nikola Jokic ha realizzato una prestazione eccezionale con 40 punti, 8 rimbalzi e 13 assist. Il centro serbo è stato fondamentale in ogni fase del match, orchestrando le rimonte e fornendo l'assist decisivo per Aaron Gordon nell'overtime. Gordon aveva siglato il canestro del pareggio a soli 6,2 secondi dalla fine dei tempi regolamentari. Per gli Spurs, nonostante sette giocatori in doppia cifra e un eccellente Victor Wembanyama (34 punti, 18 rimbalzi, 7 assist, 5 stoppate), la sconfitta ha interrotto una striscia di undici vittorie consecutive, la terza battuta d'arresto nelle ultime trenta partite.

I Miami Heat dominano, bene Simone Fontecchio

I Miami Heat hanno superato i Washington Wizards con un punteggio finale di 152-136, in una partita con attacchi prolifici e difese meno incisive.

Il miglior realizzatore per gli Heat è stato Jaime Jaquez Jr. con 32 punti, affiancato da Kel’el Ware (24 punti e 19 rimbalzi). Ottima la prova di Simone Fontecchio, che in 19 minuti ha messo a segno 8 punti, 1 rimbalzo e 4 assist. Per i Wizards, Will Riley ha chiuso l'incontro con 31 punti.

I Detroit Pistons travolgono i Philadelphia 76ers

Nell'ultima gara della notte, i Detroit Pistons hanno sconfitto i Philadelphia 76ers per 116-93. Il quintetto di Detroit ha brillato, guidato da Tobias Harris con 19 punti. Hanno contribuito anche Jalen Duren e Daniss Jenkins, entrambi a quota 16 punti, con Jenkins che ha aggiunto 14 assist. Tra le fila dei 76ers, i migliori marcatori sono stati Tyrese Maxey con 23 punti e Paul George con 20.