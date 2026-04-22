La notte dei playoff NBA ha offerto uno spettacolo ricco di colpi di scena e risultati che hanno ridefinito gli equilibri in diverse serie. I Philadelphia 76ers hanno messo a segno un'impresa significativa espugnando il campo dei Boston Celtics, riuscendo così a pareggiare la serie sull’1‑1. Un risultato analogo è stato ottenuto dai Portland Trail Blazers, che hanno conquistato una vittoria fondamentale in trasferta contro i San Antonio Spurs, riportando anch'essi la propria serie in parità. L'unico team a sfruttare appieno il vantaggio casalingo sono stati i Los Angeles Lakers, che hanno consolidato la loro posizione portandosi sul 2‑0 contro gli Houston Rockets, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno.

I 76ers pareggiano i conti a Boston

Al celebre TD Garden, i Philadelphia 76ers hanno centrato una vittoria di grande importanza strategica contro i Boston Celtics, imponendosi con il punteggio finale di 111‑97. La squadra di Philadelphia ha mostrato una prestazione corale e solida, caratterizzata in particolare da un'eccellente efficacia nel tiro da tre punti, un fattore che si è rivelato determinante per il successo. Tra i protagonisti della serata per i 76ers si è distinto Tyrese Maxey, autore di una prova di alto livello che ha contribuito in modo significativo a riaprire la serie. Per i padroni di casa, i Celtics, il miglior realizzatore è stato Jaylen Brown, ma la sua prestazione non è bastata a contenere l'offensiva avversaria.

Con questo risultato, la serie si sposta ora a Philadelphia in perfetta parità, promettendo ulteriori emozioni e una battaglia ancora tutta da giocare.

Portland sorprende San Antonio in trasferta

Una delle sfide più avvincenti della notte ha visto i Portland Trail Blazers espugnare il campo dei San Antonio Spurs con il punteggio di 106‑103. La partita è stata un vero e proprio testa a testa, mantenendo alta la tensione fino agli ultimi minuti di gioco. I Trail Blazers sono stati capaci di trovare le energie e la lucidità necessarie per piazzare il parziale decisivo nel finale, ribaltando l'inerzia della gara a proprio favore. Nonostante una strenua lotta da parte degli Spurs, la squadra di casa non è riuscita a difendere il proprio vantaggio e ha dovuto cedere il passo agli avversari.

Anche in questo caso, la vittoria in trasferta ha riportato la serie sull’1‑1, rendendo le prossime sfide ancora più cruciali per entrambe le formazioni.

I Lakers allungano sul 2‑0 contro Houston

Alla Crypto.com Arena, i Los Angeles Lakers hanno dimostrato la loro superiorità superando gli Houston Rockets con il risultato di 101‑94. Grazie a questa vittoria, i Lakers si portano sul 2‑0 nella serie, consolidando il loro vantaggio e avvicinandosi al passaggio del turno. La squadra di Los Angeles ha saputo sfruttare al meglio il fattore campo e ha messo in mostra una solida prova difensiva, riuscendo a contenere efficacemente gli attacchi degli avversari. Nonostante i tentativi dei Rockets di rientrare in partita e di accorciare le distanze, i Lakers hanno mantenuto il controllo del gioco fino alla sirena finale, gestendo con esperienza i momenti chiave dell'incontro.

La serie ora si sposta in casa degli Houston Rockets, che saranno chiamati a una reazione per non compromettere ulteriormente le loro speranze di qualificazione.

Equilibrio e Fattore Campo: Le Chiavi delle Prossime Sfide

Le tre serie di playoff NBA si confermano dunque estremamente equilibrate e ricche di spunti. I successi in trasferta di Philadelphia e Portland dimostrano la capacità di queste squadre di reagire prontamente dopo la sconfitta subita in gara‑1, mettendo in discussione le gerarchie iniziali. I Los Angeles Lakers, d'altra parte, hanno saputo capitalizzare al massimo il supporto del proprio pubblico, consolidando il vantaggio e mostrando grande determinazione. Le prossime partite saranno indubbiamente decisive per l'andamento finale delle serie, con il fattore campo che potrebbe ancora una volta rivelarsi un elemento cruciale e in grado di influenzare l'esito degli incontri. Ogni gara sarà una battaglia, e la capacità di adattamento e la tenuta mentale saranno fondamentali per le squadre che ambiscono a proseguire il loro cammino nei playoff.