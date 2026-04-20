I Boston Celtics hanno iniziato i playoff NBA con una netta vittoria su Philadelphia, dominando Gara-1 al TD Garden. La squadra di casa ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, siglando un parziale iniziale di 33-18, indirizzando subito il match. Protagonista della serata è stato Jaylen Brown, autore di 26 punti, trascinando i suoi verso un convincente 123-91 finale contro i 76ers.

Contemporaneamente, in un'altra sfida dei playoff NBA, i San Antonio Spurs hanno celebrato la vittoria in Gara-1. Il successo è stato trainato da una prestazione eccezionale del giovane talento Victor Wembanyama, che ha fatto il suo esordio nei playoff mettendo a segno ben 35 punti, un risultato che ha entusiasmato i tifosi.

Il dominio dei Boston Celtics in Gara-1

La partita tra Boston e Philadelphia ha visto un dominio incontrastato dei Celtics fin dal primo quarto. Il vantaggio di 33-18 alla fine della prima frazione ha rappresentato un chiaro segnale. Boston ha mantenuto saldamente il controllo per l'intera durata dell'incontro. La squadra ha mostrato grande efficacia offensiva, culminata nel punteggio finale di 123-91, un divario di 32 punti che sottolinea la superiorità.

Oltre alla performance di Jaylen Brown, anche Jayson Tatum ha contribuito con una prestazione solida. L'apporto corale ha permesso ai Celtics di avviare la serie dei playoff con una vittoria convincente.

L'esordio trionfale di Victor Wembanyama

La serata ha visto l'indimenticabile esordio di Victor Wembanyama nei playoff NBA. La sua prestazione da 35 punti è stata il fulcro della vittoria di San Antonio in Gara-1, evidenziando il suo impatto e la sua capacità decisiva. Il giovane centro ha dimostrato tutto il suo talento, regalando agli Spurs un inizio di serie entusiasmante.