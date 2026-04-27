La notte dei playoff NBA ha regalato emozioni e conferme, vedendo San Antonio, Boston e Houston protagoniste con risultati di rilievo. Gli Spurs, in particolare, hanno celebrato il ritorno in campo del loro talento Victor Wembanyama, superando Portland e portandosi sul 3-1 nella serie. A Est, i Celtics hanno dominato Philadelphia, anch'essi sul 3-1, grazie alle brillanti prestazioni di Payton Pritchard e Jayson Tatum. Infine, Houston è riuscita a evitare l'eliminazione diretta contro i Lakers, pur rimanendo in svantaggio per 3-1 nella serie complessiva.

Spurs: il ritorno decisivo di Wembanyama

Il rientro in campo di Victor Wembanyama si è rivelato fondamentale per le sorti di San Antonio. Dopo aver recuperato da una commozione cerebrale subita martedì, il giovane fuoriclasse ha giocato un ruolo chiave nella vittoria contro Portland, chiusa sul punteggio di 114-93. Wembanyama ha concluso la partita con un'impressionante doppia doppia da 27 punti e 11 rimbalzi, consentendo agli Spurs di avanzare sul 3-1 nella serie e di avvicinarsi concretamente alle semifinali della Western Conference. La sua prestazione ha inoltre stabilito un nuovo record di franchigia per punti segnati nella sua prima partita playoff, sottolineando il suo impatto immediato e significativo nella post-season.

Celtics dominanti: Pritchard e Tatum trascinano Boston

Sul fronte orientale, Boston ha messo in mostra una prestazione corale e autoritaria contro Philadelphia, travolgendola con un netto 128-96. I Celtics si sono così portati sul 3-1 nella serie, grazie soprattutto a un eccellente Payton Pritchard, autore di ben 32 punti, e a un ispirato Jayson Tatum, che ne ha aggiunti 30. La squadra di Boston ha consolidato la propria posizione di forza, avvicinandosi con decisione alle fasi successive dei playoff con una dimostrazione di grande solidità.

Houston evita lo sweep, Lakers ancora in vantaggio

Nella combattuta serie tra Houston e i Lakers, i Rockets sono riusciti a scongiurare l'eliminazione diretta (il cosiddetto sweep) imponendosi per 115-96.

Nonostante questa importante vittoria, Houston rimane comunque in svantaggio per 3-1 nella serie. I Lakers avevano preso il comando fin dall'inizio, aggiudicandosi le prime due partite disputate in casa. Per i Lakers, LeBron James ha contribuito con 10 punti e 9 assist, ma la sua prestazione non è stata sufficiente a chiudere la serie in gara-4, lasciando aperta la possibilità di un'ulteriore partita.