Il Mondiale Superbike 2026 vede Nicolò Bulega consolidare la sua posizione di protagonista assoluto. Dopo l'intensa tappa dei Paesi Bassi, il pilota italiano si conferma imbattuto dall’inizio della stagione, rafforzando ulteriormente la sua leadership nella classifica generale. Il campionato, strutturato su dodici avvincenti tappe che terranno gli appassionati con il fiato sospeso dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre, prevede un format ricco di azione: ogni fine settimana si disputano infatti gara-1, la Superpole Race e gara-2. Tre intense sfide che rendono la competizione decisamente appassionante e ricca di colpi di scena.

La classifica del Mondiale Superbike, aggiornata dopo il Gran Premio dei Paesi Bassi, evidenzia il dominio incontrastato di Nicolò Bulega, che guida con un impressionante totale di 186 punti. Alle sue spalle, con un distacco significativo, si posiziona Iker Lecuona a quota 117, seguito da Sam Lowes con 82 punti. La top 5 è completata da Miguel Oliveira e Alex Lowes, entrambi a 69 punti, mentre Axel Bassani si attesta a 67. Completano la lista dei primi dieci Alvaro Bautista (59 punti), Lorenzo Baldassarri (58), Yari Montella (48) e Andrea Locatelli (44). La straordinaria costanza di risultati di Bulega, che non ha ancora conosciuto la sconfitta in questa stagione, lo proietta come il principale favorito per la conquista del titolo mondiale.

Il dominio di Bulega ad Assen e i record personali

Il weekend di Assen ha ribadito il talento cristallino di Nicolò Bulega. Partito dalla pole position, l’italiano ha letteralmente dominato la Superpole Race, gestendo con maestria la gara nonostante alcune gocce di pioggia abbiano leggermente ridotto il suo vantaggio nelle fasi conclusive. Bulega ha tagliato il traguardo con un margine di 1,742 secondi sugli avversari, guidando una perentoria tripletta Ducati. Sul podio, insieme a lui, sono saliti Iker Lecuona e Sam Lowes, a conferma della forza della casa di Borgo Panigale. Con questa vittoria, Bulega ha esteso la sua incredibile serie di successi a dodici gare consecutive, avvicinandosi sempre più al record assoluto di tredici vittorie di fila detenuto da Toprak Razgatlioglu.

La sua leadership in campionato è ora di ben 64 punti, un margine considerevole che gli permette di affrontare con maggiore serenità le prossime gare.

La gara di Assen ha offerto anche altre prestazioni degne di nota. Alvaro Bautista ha concluso in quarta posizione, dimostrando la sua competitività dopo aver superato Alex Lowes nelle fasi finali della corsa. Xavi Vierge ha terminato sesto per Yamaha, mentre Danilo Petrucci si è distinto come il migliore tra le BMW, conquistando la settima posizione. Yari Montella e Andrea Locatelli hanno completato la top ten, con quest’ultimo protagonista di un avvincente duello con Remy Gardner nell’ultimo giro, cedendo e poi riprendendosi la posizione. Da segnalare purtroppo la caduta di Tarran Mackenzie, l'unico pilota a non aver tagliato il traguardo.

Prospettive per il titolo mondiale

Con una leadership così solida e un rendimento impeccabile, Nicolò Bulega si candida con forza a diventare il nuovo dominatore della Superbike. Il calendario fitto di appuntamenti e la presenza di avversari di calibro come Lecuona, Lowes e Bautista promettono comunque un campionato combattuto e ricco di emozioni fino all’ultima gara. La regolarità, la velocità e la determinazione dimostrate finora dal pilota italiano rappresentano un punto di riferimento inequivocabile per tutti gli altri contendenti al titolo. Il prossimo appuntamento sarà cruciale per capire se qualcuno riuscirà a interrompere la striscia vincente di Bulega o se il pilota Ducati continuerà la sua marcia trionfale verso la conquista del titolo mondiale, scrivendo una pagina importante nella storia della Superbike 2026.