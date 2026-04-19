Si è conclusa con il trionfo di Nina Sterckx la gara femminile fino a 53 kg ai Campionati Europei di sollevamento pesi 2026. La belga ha conquistato il titolo continentale con una prestazione solida e determinata. L'azzurra Celine Ludovica Delia non ha preso parte alla competizione a causa di un problema all'articolazione della spalla, emerso dopo un controllo medico che ne ha impedito la partecipazione.

La Gara e i Risultati del Podio

La vittoria di Nina Sterckx è stata costruita su una progressione costante. Nello strappo, la pesista belga ha sollevato 88 kg, poi 91 kg e infine 94 kg.

Questa performance l'ha vista inseguire da vicino la romena Mihaela Valentina Cambei, che si è aggiudicata l'oro di specialità con 95 kg, un solo chilo in più rispetto a Sterckx.

Nel secondo segmento, lo slancio, Sterckx ha iniziato con 107 kg. Dopo aver fallito il tentativo a 112 kg, ha saputo riscattarsi con un poderoso sollevamento di 116 kg. Questo risultato le ha permesso di raggiungere un totale complessivo di 210 kg, ponendo le basi per la sua vittoria finale.

La diretta avversaria, Mihaela Valentina Cambei, ha tentato di mantenere il passo, ma non è riuscita a chiudere l'alzata decisiva di 117 kg. Questo errore l'ha fermata a un totale di 209 kg, frutto dei 95 kg nello strappo e 114 kg nello slancio, posizionandola al secondo posto con un distacco minimo.

Il podio è stato completato dalla turca Cansel Ozkan, che ha conquistato la medaglia di bronzo con un totale di 198 kg, ottenuto con 92 kg nello strappo e 106 kg nello slancio.

L'Assenza di Celine Ludovica Delia

L'assenza dell'azzurra Celine Ludovica Delia ha rappresentato un dispiacere per la delegazione italiana. L'atleta non ha potuto prendere parte alla gara: un controllo medico ha evidenziato un problema all'articolazione della spalla, che ne ha impedito la partecipazione e l'ha costretta al ritiro prima dell'inizio della sessione.