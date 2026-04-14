Nel contesto dei Campionati Mondiali Junior di taekwondo, che si stanno svolgendo a Tashkent, capitale dell’Uzbekistan, l'atleta italiana Noemi Carboni si è distinta come la migliore rappresentante azzurra nel quarto giorno di gare. Impegnata nella categoria dei -42 kg, la giovane promessa ha saputo costruire un percorso di notevole solidità, raggiungendo con merito i quarti di finale e affermandosi tra le figure di spicco della delegazione italiana in questa prestigiosa competizione internazionale.

Il cammino di Carboni verso i quarti è stato caratterizzato da prestazioni convincenti.

L'esordio l'ha vista prevalere sulla nipponica Asuka Taki con un chiaro 2-0, dimostrando subito la sua preparazione. Successivamente, ha affrontato e superato la gabonese Hans Beige Boudanza Bekale, imponendosi nuovamente con un identico punteggio di 2-0. Agli ottavi di finale, la portacolori italiana ha mantenuto il suo slancio vincente contro la portoricana Alisa Bermudez. Il sogno di conquistare una medaglia si è purtroppo interrotto ai quarti, dove Noemi Carboni ha incontrato la forte sudcoreana Geunmi Lee. Nonostante una strenua battaglia, in particolare nel primo round, l'incontro si è concluso con un 0-2 a favore dell'avversaria, segnando l'uscita di scena dell'azzurra.

Gli altri risultati della squadra italiana

Oltre all'ottima performance di Noemi Carboni, altri atleti italiani hanno calcato il tatami di Tashkent, cercando di lasciare il segno. Nella categoria +68 kg, Maja Molin ha iniziato il suo percorso sconfiggendo la svedese Annie Hagg per 2-0, mostrando buone prospettive. Tuttavia, la sua corsa si è arrestata agli ottavi di finale, dove ha ceduto alla coreana Chaeun Lee con il punteggio di 0-2.

Per quanto riguarda la categoria -45 kg, Gianfilippo Bellino ha dimostrato la sua abilità superando in successione il brasiliano Da Silva Ka Leonez e il serbo Mark Stefanov, entrambi gli incontri vinti per 2-0. Anche per Bellino, l'avventura mondiale si è conclusa prima delle fasi più avanzate, a seguito della sconfitta per 0-2 contro il senegalese El Hadji Wade.

Infine, nella categoria -73 kg, Gabriele Rosato ha registrato due vittorie significative, battendo il giordano Ammar Hamour per 2-1 e il belga Oliver Szasz per 2-0. Nonostante questi successi iniziali, Rosato è stato eliminato agli ottavi di finale, arrendendosi al coreano Seung Min Ahn.

Tashkent: un'edizione mondiale di successo

I Campionati Mondiali Junior di taekwondo in corso a Tashkent si stanno rivelando un evento di grande risonanza, registrando una partecipazione record che testimonia la crescente popolarità della disciplina a livello giovanile. Con la presenza di ben 986 atleti provenienti da ogni angolo del mondo, questa edizione rappresenta una vetrina internazionale cruciale per i giovani talenti.

La capitale uzbeka, ospitando una competizione di tale portata, offre agli sportivi l'opportunità unica di confrontarsi con i migliori coetanei a livello globale, acquisendo un'esperienza preziosa e formativa fondamentale per il loro futuro agonistico e per la crescita complessiva del movimento del taekwondo giovanile.