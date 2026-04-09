Lando Norris, l'attuale campione del mondo con la McLaren, ha recentemente condiviso la sua personale classifica dei quattro piloti che più lo hanno ispirato nel corso della sua carriera. In un'intervista rilasciata sul sito ufficiale della scuderia, Norris ha nominato Lewis Hamilton, Jenson Button, Sebastian Vettel e Fernando Alonso come i suoi preferiti, figure che hanno segnato il suo percorso nel motorsport.

Le icone britanniche: Button e Hamilton

"Comincerò con due britannici: Jenson Button e Lewis Hamilton", ha dichiarato Norris, evidenziando il profondo legame.

"Erano i piloti che ammiravo da bambino. Li ho sostenuti fin da piccolo e mi hanno ispirato. Due piloti incredibili, due piloti McLaren. Sì, due dei miei preferiti, senza dubbio". Le sue parole sottolineano un legame personale e professionale con i due ex piloti del team, che hanno giocato un ruolo formativo nella sua passione per le corse.

Vettel e Alonso: ammirazione e sintonia personale

Proseguendo nella sua selezione, Norris ha aggiunto: "Al terzo posto per me c’è Vettel. Anche perché è una persona gentile, lo ritengo un pilota speciale". Infine, per il quarto posto, ha scelto Fernando Alonso: "L’ho conosciuto di persona durante i miei primi anni alla McLaren. Semplicemente una persona eccezionale con cui vado molto d’accordo".

Con queste affermazioni, il pilota ha evidenziato non solo l’ammirazione per le loro qualità in pista, ma anche il valore del rapporto umano che si è creato con alcuni di loro.

Il contesto della rivelazione

Questa dichiarazione è giunta in un momento di pausa nel calendario della Formula 1, caratterizzato dalla cancellazione dei Gran Premi del Bahrain e dell’Arabia Saudita, a seguito del conflitto in Medio Oriente. Norris ha colto l’occasione per riflettere sulle figure che hanno maggiormente influenzato la sua passione per le monoposto e la sua carriera.

Le motivazioni dietro la scelta

Le motivazioni espresse da Norris trovano ulteriore riscontro. Il pilota ha infatti ribadito che Jenson Button e Lewis Hamilton sono stati i suoi ispiratori fin dall'infanzia, definendoli "due incredibili piloti McLaren" e "due dei suoi preferiti".

Riguardo a Sebastian Vettel, Norris lo ha descritto come una persona "adorabile" e "un bravo ragazzo". Di Fernando Alonso, ha apprezzato la "personalità" e il suo essere "amichevole", sottolineando come la combinazione di una "buona personalità con un grande pilota" renda questi quattro "piloti davvero eccellenti".