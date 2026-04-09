Il giovane talento della Formula 1, Lando Norris, ha recentemente svelato la sua personale "top 4" dei piloti che più lo hanno ispirato e influenzato nella sua carriera. Una selezione che mescola leggende britanniche e grandi protagonisti del circus contemporaneo, rivelando il suo profondo rispetto per le qualità umane e professionali dei suoi idoli.

I campioni che hanno ispirato Norris

In un'intervista al sito ufficiale della McLaren, Norris ha articolato le sue scelte. Ha iniziato con due figure emblematiche del motorsport britannico: Jenson Button e Lewis Hamilton.

Norris ha sottolineato come questi campioni siano stati i suoi modelli di riferimento fin dall'infanzia, piloti che ha sostenuto con passione e che hanno acceso la sua ispirazione. Entrambi, connazionali con un legame significativo con la McLaren, sono stati definiti "due piloti incredibili" e "due dei miei preferiti, senza dubbio".

Al terzo posto, Norris ha inserito Sebastian Vettel. La scelta non si basa unicamente sulle sue abilità in pista, ma anche su aspetti personali. Norris lo ha descritto come "una persona gentile", ritenendolo un "pilota speciale" per le sue qualità dentro e fuori dall'abitacolo. Questa ammirazione per il carattere di Vettel aggiunge una dimensione interessante alla selezione.

Infine, a completare la classifica, Norris ha nominato Fernando Alonso. Il legame con Alonso è emerso durante i primi anni di Norris in McLaren, dove ha avuto l'opportunità di conoscerlo di persona. Questa vicinanza ha permesso a Norris di apprezzare Alonso non solo come pilota, ma anche come individuo, definendolo "semplicemente una persona eccezionale con cui vado molto d'accordo". Rispetto e sintonia personale giocano un ruolo fondamentale in questa scelta.

Il contesto attuale della Formula 1

Questa dichiarazione di Lando Norris giunge in un periodo di pausa per il campionato di Formula 1. Il calendario sportivo ha subito modifiche, con la cancellazione dei Gran Premi del Bahrain e dell'Arabia Saudita a causa del conflitto in Medio Oriente.

Questa interruzione ha offerto ai team un momento di riflessione e preparazione.

La ripresa dell'attività in pista è attesa. I team torneranno a competere il 3 maggio per il Gran Premio di Miami. Prima di allora, McLaren e Mercedes saranno impegnate nei test Pirelli al Nürburgring, previsti per il 14 e 15 aprile. Questi test rappresentano un'opportunità fondamentale per affinare le vetture e sviluppare nuove soluzioni tecniche.

L'eredità e i legami nel motorsport

Il riconoscimento di Lando Norris verso Jenson Button e Lewis Hamilton riflette la profonda importanza storica e formativa della McLaren nella sua crescita sportiva. La loro influenza, radicata nella comune nazionalità e nel prestigio della scuderia, ha plasmato la visione di Norris.

Parallelamente, la scelta di includere Sebastian Vettel e Fernando Alonso evidenzia un rispetto che va oltre le prestazioni in pista. Norris apprezza in questi campioni non solo i loro risultati e abilità di guida, ma anche il lorocarattere, la loro integrità e la capacità di instaurare un rapporto personale significativo. Questa combinazione di eccellenza sportiva e qualità umane definisce i criteri di ammirazione di Norris, offrendo uno sguardo sulla mentalità di uno dei piloti più promettenti della Formula 1.