La mattinata conclusiva dei Campionati Italiani Assoluti Primaverili Unipol 2026, svoltasi presso la piscina comunale di Riccione, ha offerto numerosi spunti tecnici e importanti conferme di talento nel panorama natatorio nazionale. La quinta e ultima giornata della manifestazione ha visto brillare in particolare Simone Cerasuolo e Benedetta Pilato nelle impegnative batterie dei 50 rana, mentre l'atteso ritorno in vasca di Gregorio Paltrinieri, dopo la sua partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, ha aggiunto un ulteriore elemento di prestigio all'evento.

Le Batterie dei 50 Rana: Cerasuolo e Pilato Protagonisti

Nel settore maschile, Simone Cerasuolo ha dimostrato una forma eccellente, dominando le batterie dei 50 rana uomini. La sua prestazione è stata notevole, con il miglior tempo assoluto di 27"00, un crono che lo ha posizionato saldamente in testa alla classifica provvisoria. Alle sue spalle, Flavio Mangiamele ha fatto registrare un rispettabile 27"14, confermando l'alto livello della competizione. Anche Stefano Saladini e Federico Poggio hanno mostrato grande determinazione, chiudendo la penultima batteria a pari merito, mentre Gabriele Mancini si è imposto nella quarta serie con un tempo di 27"64. Il confronto tra gli atleti è stato serrato, evidenziando margini estremamente ridotti tra i principali contendenti al titolo.

Per quanto riguarda il settore femminile, l'attenzione era tutta rivolta a Benedetta Pilato, che ha risposto alle aspettative vincendo l’ultima batteria dei 50 rana donne con un tempo di 30"68. La sua performance le ha permesso di precedere Arianna Castiglioni, che ha chiuso con 31"39. Prima di lei, Anita Bottazzo aveva stabilito un tempo di 30"41, guidando momentaneamente la graduatoria provvisoria, mentre Irene Mati si era distinta nella quarta batteria, imponendosi con 30"87. Anche in questo caso, la competizione si è rivelata vivace e ricca di talenti, con diverse atlete pronte a contendersi le posizioni di vertice.

Il Ritorno in Vasca di Gregorio Paltrinieri

Un momento particolarmente significativo della giornata è stato il ritorno in gara di Gregorio Paltrinieri.

L'atleta, assente dalle competizioni in piscina dopo la sua partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, si è iscritto nei 1500 stile libero. Il suo tempo di riferimento, fissato a 14’58"22, ha sottolineato l'importanza della sua presenza. Il suo rientro ha indubbiamente arricchito il prestigio di questa giornata conclusiva dei Campionati Italiani, offrendo al pubblico e agli altri atleti l'opportunità di vederlo nuovamente in azione in un contesto competitivo di alto livello.

I Campionati Italiani Assoluti: Un Bilancio

I Campionati Italiani Assoluti Primaverili Unipol 2026 si sono svolti a Riccione dal 14 al 18 aprile 2026, rappresentando un appuntamento cruciale per il nuoto italiano. La manifestazione ha rivestito un'importanza strategica, essendo valida anche per la qualificazione agli Europei di Parigi.

L'evento ha registrato una partecipazione massiccia, con un totale di 687 atleti. Nello specifico, hanno gareggiato 372 uomini e 315 donne, in rappresentanza di ben 164 società sportive provenienti da tutto il territorio nazionale. Complessivamente, sono state registrate 1427 presenze gara individuali e 109 staffette, numeri che testimoniano la vitalità e l'ampia adesione a questa importante rassegna nazionale. La qualità delle prestazioni e l'elevato numero di partecipanti hanno confermato il ruolo centrale di questi campionati nel calendario agonistico italiano.