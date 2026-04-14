La prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto a Riccione ha visto un avvio promettente con le batterie mattutine, caratterizzate da prestazioni di alto livello. L'evento, cruciale per l'assegnazione dei titoli nazionali e la qualificazione agli Europei di Parigi, ha messo in luce diversi talenti, con Benedetta Pilato protagonista nei 100 rana e ottimi riscontri per Alessandro Ragaini, Leonardo Deplano e Michel Lamberti.

Nei 100 rana femminili, Benedetta Pilato ha dimostrato la sua eccellente forma, conquistando il miglior tempo delle batterie con un convincente 1'06"77.

L'atleta pugliese ha preceduto di poco Lisa Angiolini (1'06"99) e Anita Bottazzo (1'07"82), delineando un potenziale duello per la conquista del titolo tricolore e del pass per la rassegna continentale. Anche Arianna Castiglioni ha garantito la sua presenza in finale con 1'08"77.

Le prove maschili: Ragaini, Deplano e Lamberti in evidenza

Tra gli uomini, nei 400 stile libero, Alessandro Ragaini si è imposto con il miglior crono di 3'50"17, gestendo la sua azione con controllo. Alle sue spalle si sono piazzati Marco De Tullio (3'50"65) e Davide Marchello (3'51"43). Da segnalare anche la qualificazione di Gabriele Detti (3'51"84) e la buona prova di Filippo Bertoni (3'52"01).

Nei 50 dorso, Michel Lamberti ha fatto registrare un segnale importante, fermando il cronometro a 24"73, unico a infrangere il muro dei 25 secondi.

Dietro di lui, Francesco Lazzari (25"06) e Daniele Del Signore (25"11) hanno mostrato buone performance, mentre Lorenzo Mora (25"59) sarà un osservato speciale nella finale.

Nei 50 stile libero, Leonardo Deplano ha offerto una prestazione notevole con 21"99, l'unico a scendere sotto il limite dei 22 secondi. In seconda e terza posizione si sono qualificati Lorenzo Ballarati (22"26) e Giovanni Guatti (22"29). L'atto conclusivo vedrà in gara anche Manuel Frigo (22"37), Lorenzo Zazzeri (22"49) e Alessandro Miressi (22"52).

Altri risultati e le attese per le finali

Nei 50 farfalla uomini, Lorenzo Gargani ha ottenuto il miglior tempo in 23"48, precedendo Alberto Razzetti (23"73) e Federico Burdisso (23"74).

Per quanto riguarda i 400 misti donne, Giada Alzetta ha siglato il miglior crono in 4'46"03, mettendosi alle spalle Marta Taddei (4'47"86) e Anna Pirovano (4'48"47).

Nelle serie mattutine degli 800 stile libero donne, la giovane 17enne Mahila Spennato ha realizzato il miglior tempo complessivo di 8'44"48. L'attesa è ora per la serie 1 della sessione serale, che vedrà protagonista Simona Quadarella.

Il contesto dei Campionati Italiani Assoluti

I Campionati Italiani Assoluti di nuoto 2026 rappresentano un momento chiave per il panorama natatorio nazionale. La manifestazione, in corso a Riccione dal 14 al 18 aprile, non solo assegna i titoli nazionali ma funge anche da trampolino di lancio per la qualificazione agli Europei di Parigi.

Con sessioni mattutine dedicate alle batterie e finali serali, l'evento vede la partecipazione di quasi tutti i big del nuoto italiano. Le finali sono trasmesse in diretta su RaiSport HD e in streaming su RaiPlay, a conferma dell'importanza e dell'interesse che circonda questa rassegna.