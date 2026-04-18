I Campionati Italiani Assoluti di nuoto 2026 a Riccione hanno aperto la mattinata con le batterie dei 50 rana e il ritorno in vasca di Gregorio Paltrinieri. Paltrinieri, al suo primo impegno in piscina dopo i Giochi Olimpici di Parigi 2024, ha gareggiato nei 1500 stile libero con un accredito di 14’58''22.

Nelle batterie dei 50 rana donne, Amira Kich ha vinto la prima serie in 33''02, mentre Gaia Neidinger si è aggiudicata la seconda batteria con 32''43. Nei 50 rana uomini, Simone Cerasuolo si è presentato con un accredito di 26''37. La mattinata ha incluso anche le batterie dei 50 farfalla donne, con nomi come Silvia Di Pietro, Elena Capretta e Sara Curtis, quest'ultima già record italiano nei 50 dorso (27''33) e vincitrice dei 100 stile libero (53''40).

Il programma e i protagonisti attesi

Il programma mattutino ha previsto i 400 stile libero donne, con Simona Quadarella favorita (accredito 4’03''90), i 400 misti uomini e i 200 dorso donne. La sessione pomeridiana, dedicata a finali e serie veloci, è prevista a partire dalle ore 18.00. L'attesa è alta per Gregorio Paltrinieri al suo rientro e per le prestazioni di Simone Cerasuolo e Benedetta Pilato nei 50 rana.

Nuovi record e sfide per i campioni

I Campionati Assoluti di Riccione si confermano un palcoscenico per nuovi record e giovani talenti. Sara Curtis ha brillato ancora, stabilendo un nuovo record italiano nei 50 stile libero già in batteria, con un tempo di 24''29 che ha migliorato il suo precedente primato di 24''41.

Nonostante un errore nel tuffo in finale, l'azzurra ha comunque vinto la gara con 24''31, tempo sotto il precedente primato, qualificandosi per gli Europei di Parigi con la migliore prestazione europea stagionale (quarta mondiale).

Tra i protagonisti maschili, Carlos D’Ambrosio, classe 2007, ha conquistato sia i 100 che i 200 stile libero. Già campione Europeo Juniores, con questa doppietta tra i "grandi" ha ottenuto tempi che lo lanciano tra i primi nelle graduatorie europee assolute. Mentre i giovani brillano, alcuni campioni affermati affrontano sfide. Nicolò Martinenghi è infortunato, e Thomas Ceccon, terzo nei 200 dorso (sua unica gara individuale), dovrà qualificarsi al Settecolli per gli Europei di Parigi. Se per Ceccon basterà una gara nei 100 dorso, l'infortunio di Martinenghi è molto serio e potrebbe tenerlo ancora fuori dalle vasche.