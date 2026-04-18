Si sono conclusi a Riccione i Campionati Italiani Assoluti primaverili di nuoto, appuntamento chiave per il nuoto. La rassegna in vasca lunga, valida per gli Europei di Parigi, ha assegnato numerosi pass continentali, nonostante assenze di spicco.

Il direttore tecnico della Nazionale, Cesare Butini, ha tracciato un bilancio complessivo dell'evento, evidenziando luci e ombre. "È stato un campionato interessante che ha messo in evidenza qualche giovane come Del Signore, con indicazioni future", ha dichiarato Butini. Espresso rammarico per le assenze di Nicolò Martinenghi, Ludovico Viberti, Costanza Cocconcelli e Alessandra Mao.

Un punto di forza è l'ottimo stato di salute della velocità femminile: "Nei 50 stile libero abbiamo avuto quattro atlete sotto ai 25 secondi", ha sottolineato il DT azzurro. Butini ha poi delineato la strategia futura: "Questo è un anno in cui possiamo sperimentare; dal 2027 dovremo serrare le file e organizzare tutto in chiave Olimpiadi 2028, con preparazione, collegiali e competizioni per il grande appuntamento". Questo approccio valorizza nuove leve e usa la stagione come banco di prova per gli Europei di Parigi, evento estivo principale.

Qualificazioni e prospettive per la Nazionale

Circa trenta atleti hanno ottenuto la qualificazione per gli Europei di Parigi. Butini ha precisato: "Alcuni atleti sono borderline, e noi vorremmo favorire l’ingresso di qualche giovane che è andato al tempo limite.

Il Trofeo Settecolli completerà squadra e staffette". Ha inoltre ricordato l'impegno estivo ai Giochi del Mediterraneo a Taranto, sottolineando competitività e opportunità per i giovani.

Protagonisti e numeri dei Campionati Assoluti

A Riccione, 687 atleti (372 uomini, 315 donne) da 164 club hanno partecipato, con 1.427 presenze-gara e 109 staffette. Assegnati 40 titoli nazionali e pass per gli Europei di Parigi e Juniores di Monaco di Baviera. Protagonisti Daniele Del Signore, Anita Gastaldi, Emma Virginia Menicucci, Francesco Lazzari, Christian Mantegazza, Alessandro Ragaini, affiancati da Simona Quadarella, Benedetta Pilato, Silvia Di Pietro, Gregorio Paltrinieri, Thomas Ceccon e altri. Le finali, trasmesse in diretta televisiva, hanno confermato l'attenzione mediatica.