Carlos D'Ambrosio ha chiuso la quarta e penultima giornata dei Campionati Italiani di nuoto 2026 a Riccione con successo. L'italo-cubano, già campione nei 100 stile libero, ha dominato anche la finale dei 200 stile libero, conquistando il secondo titolo nazionale.

Il classe 2007, nativo di Valdagno, ha registrato 1'45''77, superando Jacopo Barbotti (1'47''27). D'Ambrosio ha preso il comando con una subacquea efficace, mantenendo un ritmo costante che gli ha garantito vittoria e qualificazione per gli Europei di Parigi ad agosto. L'atleta punta a essere tra i protagonisti della rassegna continentale.

D'Ambrosio: tra soddisfazione e l'obiettivo Parigi

Nonostante il successo, D'Ambrosio si è mostrato parzialmente soddisfatto. Ai microfoni di Rai Sport, ha dichiarato: “Alzo le mani, sono contentissimo, ho fatto una bella gara. Mi aspettavo un tempo più basso perché stamattina avevo fatto meno. Poi è arrivata un’onda ed ho bevuto, sembra una cosa da esordiente (ridendo). Ho perso tutta la nuotata, cose che capitano. L’importante era vincere, ho portato un buon tempo a casa. So che potevo fare meno ma è andata così, sono contento. L’obiettivo era la qualificazione di Parigi ed è stato centrato in pieno.”

La sua analisi evidenzia la consapevolezza di poter migliorare e la soddisfazione per il principale traguardo stagionale: la qualificazione agli Europei.

Gli altri protagonisti e i pass per gli Europei di Parigi

Oltre a D'Ambrosio, già impostosi nei 100 stile libero come unico sotto i 48 secondi, i Campionati Italiani di Riccione hanno visto brillare altri atleti. Sara Curtis ha vinto i 100 stile libero femminili, mentre Jacopo Barbotti si è distinto nei 200 misti. Numerosi atleti hanno ottenuto il pass per gli Europei di Parigi, confermando l'alto livello della competizione e la centralità dell'appuntamento continentale per il nuoto italiano.

La doppietta di D'Ambrosio nei 100 e 200 stile libero è un segnale importante per i prossimi impegni internazionali. L'obiettivo dichiarato è essere protagonista agli Europei di Parigi.