Al Malmsten Swim Open di Stoccolma, il nuotatore tedesco Johannes Liebmann ha riscritto la storia del mezzofondo in vasca, stabilendo un nuovo record europeo negli 800 stile libero. Il diciannovenne ha fermato il cronometro a 7’37"94, superando il precedente primato di 7’38"12 che apparteneva al connazionale Sven Schwarz, siglato nel 2025. Questa prestazione non solo ridefinisce gli equilibri continentali, ma consolida anche la crescente centralità della Germania nel panorama dello stile libero maschile.

Il progresso di Liebmann, seppur di soli 0,18 secondi, è estremamente significativo in una distanza dove i margini tra gli atleti di élite sono notoriamente ridottissimi.

La sua superiorità è stata evidente anche nel distacco inflitto agli avversari: oltre sette secondi sul secondo classificato, Oliver Klemet, che ha concluso la gara in 7’45"66. Un margine così netto evidenzia la capacità di Liebmann di mantenere un'uniformità cronometrica eccezionale anche sotto sforzo, una caratteristica distintiva dei grandi interpreti di questa specialità.

La Germania, potenza del mezzofondo

Il trionfo di Liebmann non è un evento isolato, bensì il frutto di un sistema consolidato che vede la scuola di Magdeburgo come un vero e proprio epicentro per la produzione di specialisti di livello mondiale. Questa tradizione include nomi illustri come Florian Wellbrock e Lukas Märtens, quest'ultimo campione olimpico nei 400 stile libero.

Proprio Märtens incarna la nuova leadership del nuoto tedesco: la sua affermazione ai Giochi Olimpici ha contribuito a forgiare una cultura della prestazione che oggi si manifesta con forza anche nelle distanze più lunghe, come gli 800 e i 1500 stile libero.

La profondità del movimento tedesco nel mezzofondo è ulteriormente confermata da dati impressionanti. In meno di due stagioni, il limite europeo degli 800 stile libero è stato abbassato per ben tre volte, con due protagonisti tedeschi. Liebmann, con il suo tempo, si posiziona al sesto posto nella classifica mondiale all-time della distanza. È inoltre il quarto nuotatore tedesco a scendere sotto la barriera dei 7’40" negli 800 stile libero, unendosi a Schwarz, Märtens (che vanta un 7’39"12) e Wellbrock (con un 7’39"63).

Questo dimostra una consistenza e una qualità che rendono la Germania un riferimento indiscusso nel nuoto di mezzofondo a livello internazionale.

La sua performance a Stoccolma è stata completata anche dalla vittoria nei 1.500 stile libero, con un tempo di 14:39.67, a testimonianza della sua versatilità e della sua ascesa nel panorama natatorio mondiale.