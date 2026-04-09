Un'importante defezione scuote il mondo del nuoto italiano in vista dei Campionati Assoluti primaverili di Riccione, in programma dal 14 al 18 aprile. L'evento, di cruciale importanza per la qualificazione agli Europei di Parigi 2026, vedrà l'assenza di Ludovico Blu Art Viberti, uno dei nomi di punta della rana azzurra. L'atleta, tesserato per Fiamme Oro e Centro Nuoto Torino, è stato costretto a rinunciare alla manifestazione a causa del protrarsi di una lombalgia. La decisione è stata presa in accordo con le sue società di appartenenza e con lo staff medico federale, i quali hanno concordato di privilegiare il recupero completo dell'atleta, evitando rischi in una fase particolarmente delicata della stagione agonistica.

L'assenza di Viberti rappresenta un colpo significativo per il settore della rana maschile italiana. Il ventitreenne torinese si presentava infatti con il miglior tempo stagionale nei 50 rana e il secondo accredito nei 100 rana, posizionandosi subito alle spalle di Simone Cerasuolo. La sua mancata partecipazione priva la nazionale di un punto di riferimento tecnico e agonistico di spicco in una gara chiave per l'intera stagione.

Emergenza nella rana azzurra: stop anche per Martinenghi

A complicare ulteriormente il quadro della rana italiana è sopraggiunto lo stop di Nicolò Martinenghi, campione olimpico, fermato da un risentimento alla spalla sinistra. Anche in questo caso, la scelta di rinunciare agli Assoluti è stata condivisa con l'allenatore Matteo Giunta e con lo staff federale, optando per un percorso di recupero basato su fisioterapia e una necessaria riduzione dei carichi di lavoro.

Queste defezioni rendono la nazionale “incerottata” proprio in un settore che, negli ultimi anni, aveva garantito maggiori successi e una notevole continuità a livello internazionale.

Simone Cerasuolo, la nuova guida della rana azzurra

In questo scenario di emergenza, i riflettori si spostano inevitabilmente su Simone Cerasuolo, campione del mondo in carica nei 50 rana, che assume il ruolo di principale riferimento tecnico e agonistico della squadra a Riccione. La sua presenza rappresenta una garanzia per il movimento, ma al contempo una grande responsabilità: sarà lui il volto su cui poggeranno le ambizioni azzurre in una rassegna che assegna pass fondamentali per gli Europei di Parigi. Viberti proseguirà il percorso di recupero sotto la supervisione dello staff medico federale, con l'obiettivo di tornare competitivo nelle prossime tappe della stagione, mentre l'attenzione si concentra ora sulle prestazioni di Cerasuolo e sulla capacità del resto della squadra di affrontare queste importanti assenze.