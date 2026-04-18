L'ultima giornata dei Campionati Assoluti di nuoto a Riccione si è conclusa con prestazioni di spicco, vedendo protagonisti Gregorio Paltrinieri, Simone Cerasuolo e Simona Quadarella. Paltrinieri ha dominato i 1500 stile libero, mentre Cerasuolo ha brillato nei 50 rana maschili. Quadarella, già vincitrice negli 800 e nei 1500 stile libero, ha completato la sua tripletta imponendosi anche nei 400 stile libero femminili. Tra le donne, la gara dei 50 rana ha visto il successo di Benedetta Pilato.

Le gare decisive e i protagonisti

Le piscine di Riccione hanno ospitato le fasi finali di un campionato ricco di emozioni.

Gregorio Paltrinieri ha confermato il suo status di fuoriclasse, aggiudicandosi con autorità i 1500 stile libero. Nella velocità, Simone Cerasuolo ha conquistato il titolo nei 50 rana maschili, dimostrando eccellente forma. Sul fronte femminile, la medaglia d'oro nei 50 rana è andata a Benedetta Pilato. La regina del mezzofondo, Simona Quadarella, ha ribadito il suo dominio incontrastato, trionfando nei 400 stile libero dopo aver già dominato le distanze più lunghe, gli 800 e i 1500 stile libero, con veri e propri assoli.

Il bilancio del direttore tecnico Cesare Butini

Il direttore tecnico Cesare Butini ha tracciato un bilancio positivo dell'evento, definendolo "un campionato interessante che ha messo in evidenza qualche giovane come Del Signore".

Butini ha tuttavia espresso rammarico per alcune assenze importanti dovute a infortuni, citando nomi come Nicolò Martinenghi, Ludovico Viberti, Costanza Cocconcelli e la giovane Alessandra Mao. Ha voluto altresì sottolineare "l’ottimo stato di salute della velocità femminile", evidenziando come nei 50 stile libero ben quattro atlete abbiano registrato tempi inferiori ai 25 secondi.

Guardando al futuro, Butini ha delineato la strategia per i prossimi anni: "Questo è un anno in cui possiamo sperimentare". L'obiettivo è chiaro: "Dal 2027 dovremmo serrare le fila e pensare alle Olimpiadi 2028". Con circa 30 atleti già qualificati per gli Europei di Parigi, l'intenzione è quella di "favorire l’ingresso di qualche giovane che è andato al tempo limite".

Il Trofeo Settecolli sarà l'occasione finale per "completare la squadra e le staffette".

Contesto e numeri dei Campionati Assoluti

I Campionati Assoluti Primaverili UnipolSai si sono svolti a Riccione dal 14 al 18 aprile 2026. L'evento ha rappresentato un appuntamento cruciale per la qualificazione agli Europei di Parigi, in programma ad agosto. La manifestazione ha registrato una partecipazione significativa, con 687 atleti, tra nuotatori e nuotatrici, provenienti da 164 club. Complessivamente, sono state effettuate 1.427 presenze-gara e schierate 109 formazioni di staffetta. Già alla vigilia, il direttore tecnico Butini aveva evidenziato l'importanza di questi campionati come banco di prova per i talenti emergenti e come momento di verifica per la condizione della squadra in vista degli impegni internazionali estivi.