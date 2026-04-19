La Nuova Zelanda ha trionfato nella tappa femminile dell’Hong Kong Sevens, primo appuntamento delle Championship Series del circuito SVNS, conquistando il suo quarto titolo consecutivo. Le Black Ferns si sono imposte in una finale emozionante contro l’Australia per 19-14, davanti a oltre 40 mila spettatori al Kai Tak Stadium, ribadendo la loro indiscussa supremazia nel rugby seven mondiale. L'evento ha visto anche Maddison Levi riscrivere la storia del torneo con un nuovo record di mete.

Il torneo ha offerto uno spettacolo continuo, fatto di ritmo altissimo, talento individuale e rivalità iconiche.

Fin dalla fase a gironi, l'intensità e la competitività sono state evidenti, con sfide tiratissime che hanno confermato un movimento in costante crescita.

Fase a gironi: conferme e sfide equilibrate

Nella Pool A, la Nuova Zelanda ha confermato il proprio dominio con un netto 38-0 sulle Fiji, trascinata da una brillante Jorja Miller. Il Giappone ha ottenuto il pass per i quarti battendo il Brasile 34-7. La Pool B ha visto il Sudafrica superare la Gran Bretagna 19-5 e l’Australia prevalere sul Canada per 19-17 in una sfida combattuta. Nella Pool C, successi di misura per la Spagna sull’Argentina (17-12) e per la Francia sugli Stati Uniti (19-14), a conferma di un torneo estremamente aperto.

Quarti di finale: il record di Maddison Levi

I quarti di finale hanno regalato spettacolo e segnali chiari. L’Australia ha brillato grazie a una straordinaria Maddison Levi, autrice di una doppietta nel 45-5 contro le Fiji, raggiungendo quota 258 mete in carriera e superando il primato storico di Portia Woodman-Wickliffe nel circuito SVNS. Le campionesse in carica della Nuova Zelanda hanno avanzato con autorità, battendo la Spagna 32-5. Il Canada si è imposto 19-7 sugli USA, mentre la Francia ha superato il Giappone 22-12. Le semifinali vedevano così Australia-Francia e Nuova Zelanda-Canada.

Semifinali e la finale delle Black Ferns

Le semifinali hanno confermato la supremazia delle due potenze.

L’Australia Women’s Sevens ha superato la France Women’s Sevens per 21-5, trascinata da una scatenata Maddison Levi, autrice di una meta opportunistica, e dalle due segnature di Tia Hinds. Nell’altra semifinale, la New Zealand Women’s Sevens ha travolto il Canada Women’s Sevens 31-12, con mete decisive della capitana Risi Pouri-Lane e la doppietta di Stacey Waaka, seguite dagli allunghi di Jorja Miller e Katelyn Vahaakolo.

La finale ha offerto l’ennesimo capitolo della rivalità tra Black Ferns e australiane. La New Zealand Women’s Sevens si è imposta 19-14, conquistando il quarto titolo consecutivo a Hong Kong. Avvio fulmineo con la meta di Mahina Paul e il raddoppio di Jorja Miller. L’Australia ha reagito con Isabella Nasser, ma un cartellino giallo a Teagan Levi ha spezzato l’equilibrio, permettendo a Kelsey Teneti di allungare. Nel finale, Maddison Levi ha riaperto i giochi con la sua 261ª meta in carriera, ma non è bastato. La Nuova Zelanda si conferma la squadra da battere nel rugby seven mondiale.