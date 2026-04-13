L'edizione 2026 di O Gran Camiño si preannuncia ricca di emozioni, con un percorso rinnovato e una collocazione inedita nel calendario, spostandosi da fine febbraio a metà aprile. La corsa spagnola, che si svolgerà dal 14 al 18 aprile, coprirà un totale di 663 chilometri suddivisi in cinque tappe, con partenza da Torre de Hércules e arrivo sul Monte Trega. Due arrivi in salita, in particolare, sono attesi come i momenti più significativi per la definizione della classifica generale.

La competizione prenderà il via martedì 14 aprile con una cronometro individuale di 14,8 chilometri ad A Coruña.

Il tracciato presenta un unico rilevamento intermedio sull'Alto di San Pedro, una salita di quarta categoria (1,5 km al 5,7%), ma il finale si annuncia privo di difficoltà altimetriche. Mercoledì 15 aprile, la seconda tappa condurrà i corridori da Vilalba a Barreiros per 148,6 chilometri. Nonostante le salite nel finale, come l'Alto da Gañidoira (terza categoria, 4,3 km al 4,2%) e l'Alto de Noceda (terza categoria, 2,6 km all’8,4%), un arrivo in volata rimane una possibilità concreta.

Le Tappe Cruciali e le Salite Decisive

La terza frazione, in programma giovedì 16 aprile, si estenderà per 169 chilometri da Carballo a Padrón. Caratterizzata da un inizio movimentato, culminerà con l'ascesa all'Alto Pico Muralla, una salita di seconda categoria lunga 10,7 chilometri con una pendenza media del 3,8%.

La quarta tappa, venerdì 17 aprile, è considerata un momento chiave per le ambizioni di classifica. I 145,7 chilometri da Xinzo de Limia a Cabeza de Meda includeranno tre salite selettive negli ultimi 35 chilometri: l'Alto Cabeza de Meda (prima categoria, 7 km al 5,7%), l'Alto do Rodicio (seconda categoria, 5 km al 6,5%) e un secondo passaggio sull'Alto Cabeza de Meda (prima categoria, 5,1 km al 9,4%), che metteranno a dura prova i favoriti.

Il gran finale si terrà sabato 18 aprile con la quinta e ultima tappa, che partirà da As Neves e si concluderà con l'impegnativa ascesa al Monte Trega, dopo 154,7 chilometri. Il percorso finale prevede un doppio passaggio sull'Alto da Valga (seconda categoria, 5 km al 7,7%) prima della salita conclusiva all'Alto Monte Santa Trega (seconda categoria, 3,6 km al 7,5%).

Questi due arrivi in salita, a Cabeza de Meda e sul Monte Trega, saranno con ogni probabilità i giudici finali della corsa.

Il Gran Finale sul Monte Santa Trega

La località di A Guarda sarà lo scenario del gran finale di O Gran Camiño 2026, ospitando l'epilogo della corsa con l'arrivo in vetta al Monte Santa Trega. La tappa conclusiva, con partenza da As Neves, attraverserà diverse località tra cui Arbo, Ponteareas, Salvaterra de Miño, Tui e Tomiño. Prima dell'ascesa finale al Monte Santa Trega, i ciclisti affronteranno due passaggi sull'Alto da Portela, entrambi classificati di seconda categoria. L'evento, la cui presentazione ufficiale si è tenuta il venerdì precedente, si svolgerà dal 14 al 18 aprile, evidenziando la volontà degli organizzatori di proporre un'edizione sempre più selettiva e spettacolare.