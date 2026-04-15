Carlos Canal del Movistar Team ha trionfato nella seconda tappa della O Gran Camiño 2026, imponendosi in volata a Barreiros. Per lo spagnolo è il primo successo assoluto da professionista, un giorno memorabile al termine di 148,6 chilometri da Vilalba. Supportato dai compagni Ivan Romeo e Nelson Oliveira, Canal ha lanciato lo scatto decisivo a duecento metri dall'arrivo, su un tratto in leggera salita. Ha preceduto nettamente Mats Wenzel (Equipo Kern Pherma) e Eric Fagundez (Burgos‑Burpellet‑BH), rispettivamente secondo e terzo.

La frazione è stata caratterizzata da una fuga iniziale di otto corridori, che ha raggiunto un vantaggio massimo di quattro minuti.

Durante la tappa, il Team Kern ha affrontato difficoltà: una caduta ha coinvolto Iván Ramiro Sosa e Mikel Retegi, e Diego Uriarte ha avuto un problema meccanico. Nel finale, sull'Alto de Noceida, Julius Johansen (UAE Team Emirates – XRG) ha perso contatto con il gruppo principale, rimescolando le carte per la classifica generale.

Reis nuovo leader, Pinarello in corsa

Le dinamiche della tappa hanno portato il portoghese Rafael Reis (Anicolor‑Campicarn) a balzare al comando della classifica generale. In seconda posizione si trova Nelson Oliveira, con un distacco di un solo secondo, mentre Jorge Nordhagen (Team Vita I Lease a Bike) è terzo a dodici secondi. Tra gli italiani, Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team) si è distinto ancora una volta, chiudendo sesto.

Questo piazzamento lo mantiene in piena corsa per le posizioni di vertice, occupando la settima piazza nella generale con un gap di trenta secondi dal leader.

Finale tattico e prossima tappa

Il finale si è rivelato estremamente tattico e movimentato. Negli ultimi tre chilometri, Nelson Oliveira ha tentato un attacco solitario, forzando una reazione energica dal gruppo e preparando il terreno per la volata. Il tentativo del team Burgos di lanciare Jesús Herrada sotto la flamme rouge non ha avuto successo, permettendo a Carlos Canal di cogliere il momento perfetto per lo scatto vincente. La O Gran Camiño 2026 proseguirà domani, giovedì 16 aprile, con la terza tappa: 169 chilometri da Carballo a Padrón, promettendo ulteriori sviluppi nella corsa.