Il biathlon norvegese ha un nuovo assetto tecnico: Patrick Oberegger, tecnico italiano di origini altoatesine, è stato ufficialmente nominato nuovo allenatore della nazionale maschile norvegese di biathlon. La decisione, annunciata durante i Campionati Norvegesi ad Os, ridisegna gli staff in vista delle prossime stagioni e dei grandi appuntamenti internazionali.

Il cambiamento si è reso necessario dopo l'addio di Siegfried Mazet, l'allenatore francese che per dieci anni ha guidato il settore maschile e che ha scelto di tornare in patria per preparare la nazionale transalpina in vista dei Giochi Olimpici di casa del 2030.

Oberegger, quarantasettenne del Sudtirolo, vanta una lunga esperienza internazionale. Già figura cruciale nello sviluppo del settore femminile norvegese e per la crescita di Dorothea Wierer, il tecnico si è trasferito in Norvegia nel 2018. Ora assume la guida di una delle squadre più forti al mondo, con atleti di spicco quali Johan-Olav Botn, Johannes Dale-Skjevdal, Sturla Holm Lægreid (vincitore Coppa del Mondo 2024-25) e Vetle Sjåstad Christiansen.

La Federazione norvegese ha puntato su Oberegger per garantire innovazione e continuità. Al suo fianco, come assistente, ci sarà Anders Øverby. Emilie Nordskar, Segretaria Generale della Federazione, ha commentato: «È una squadra molto forte insieme.

Rappresentano sia qualcosa di nuovo sia una certa continuità, quindi credo che sarà una coppia davvero eccellente».

Riorganizzazione degli staff tecnici: il settore femminile

La riorganizzazione non si limita al comparto maschile. La guida tecnica della nazionale femminile norvegese è stata affidata a Sverre Olsbu Røiseland, marito dell'ex campionessa Marte Olsbu Røiseland. Røiseland torna in Norvegia dopo un proficuo quadriennio alla guida della nazionale tedesca. Ad affiancarlo, in un debutto come assistente allenatrice, ci sarà Marthe Kristoffersen. Ex fondista, Kristoffersen ha maturato esperienza allenando diverse squadre della Federazione norvegese di sci e il Team Eksjöhus di Ski Classics, per poi dedicarsi a singoli atleti.

Questi cambiamenti segnano anche l'addio di figure chiave come Egil Kristiansen, ex responsabile del comparto fondo maschile, e Sverre Huber Kaas, finora preparatore fisico della squadra femminile norvegese.

Obiettivi futuri e prospettive internazionali

Lars Mæland, il nuovo direttore sportivo del biathlon norvegese, ha espresso soddisfazione per la composizione del nuovo staff, delineando gli ambiziosi obiettivi: «Siamo convinti che questo team sia molto complementare, sia dal punto di vista professionale che personale. Allo stesso tempo, abbiamo fatto in modo di metterci nelle migliori condizioni possibili in vista dei Campionati del Mondo di Oslo 2029. Questo staff è in grado di far crescere le squadre e gli atleti individualmente nel lungo periodo».

La Norvegia, forte della qualità dei propri atleti e della competenza dei nuovi allenatori, punta a consolidare la propria posizione di vertice nel biathlon mondiale. L'obiettivo è prepararsi al meglio per i prossimi grandi appuntamenti internazionali, tra cui i Mondiali di Oslo e i Giochi Olimpici del 2030. Per l'Italia, la nomina di Patrick Oberegger a capo di una delle nazionali più prestigiose del biathlon rappresenta un motivo di grande orgoglio, paragonabile all'allenare una squadra del calibro del Real Madrid. Agli atleti e alle atlete norvegesi il compito di tradurre sul campo le aspettative riposte nei nuovi assetti tecnici.