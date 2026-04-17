Oggi, sul Center Court del torneo ATP 500 di Monaco di Baviera, si accende la sfida dei quarti di finale che vedrà protagonista il tennista italiano Flavio Cobolli, testa di serie numero quattro, contro il ceco Vit Kopriva. L'incontro, il primo in programma, prenderà il via alle ore 11:00. Per Cobolli, questa partita rappresenta un crocevia fondamentale per proseguire il suo cammino nel prestigioso evento bavarese.

Il Percorso dei Protagonisti

Il cammino di Flavio Cobolli, il tennista romano, fino a questi quarti di finale è stato impeccabile. Dopo aver superato il qualificato tedesco Dedura, negli ottavi di finale ha annichilito il belga Zizou Bergs con un perentorio 6‑2 6‑3.

Queste vittorie hanno pienamente confermato le aspettative riposte nella quarta testa di serie del torneo.

Dall'altra parte della rete, il ceco Vit Kopriva ha dimostrato grande tenacia. Negli ottavi di finale, è stato protagonista di una notevole rimonta contro l'italiano Luciano Darderi. Dopo aver perso il primo set per 2‑6, Kopriva ha saputo ribaltare l'incontro, imponendosi nei successivi due set con i parziali di 6‑4 6‑1, in una partita durata poco più di due ore.

L'incontro odierno tra Cobolli e Kopriva segnerà un debutto assoluto nel circuito professionistico, poiché i due tennisti non si sono mai affrontati in precedenza in partite ufficiali ATP. Ciò aggiunge un ulteriore elemento di incertezza alla sfida.

Dove Seguire il Match: TV e Streaming

Per gli appassionati che desiderano seguire in tempo reale la sfida tra Flavio Cobolli e Vit Kopriva, sono previste diverse opzioni. La diretta televisiva sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Mix (canale 211), offrendo una copertura completa dell'evento.

Per la fruizione tramite dispositivi mobili o smart TV, la diretta streaming sarà accessibile tramite Sky Go e NOW per gli abbonati. Inoltre, gli appassionati di tennis potranno seguire la partita attraverso Tennis TV, il servizio di streaming ufficiale del circuito ATP. Per chi non potesse seguire le immagini, OA Sport fornirà una diretta testuale dettagliata, con aggiornamenti minuto per minuto sull'andamento dell'incontro, per non perdere alcun momento di questa importante sfida dei quarti di finale.

Contesto del Torneo e Ranking dei Giocatori

Il prestigioso torneo ATP 500 di Monaco di Baviera si svolge presso il MTTC Iphitos, con inizio il 13 aprile 2026 e conclusione il 19 aprile 2026. Questo evento di categoria ATP 500 assegna punti cruciali per il ranking mondiale, rendendo ogni match di fondamentale importanza.

In questo contesto, Flavio Cobolli, attualmente al numero sedici del ranking mondiale, si presenta come il quarto favorito del seeding. La sua presenza ai quarti di finale è in linea con le aspettative, e ora punta a superare un ostacolo significativo per avanzare ulteriormente nel tabellone.

Dall'altra parte della rete, Vit Kopriva, posizionato al settantasettesimo posto nel ranking mondiale, ha dimostrato di essere un avversario da non sottovalutare.

La sua vittoria negli ottavi contro Luciano Darderi non solo gli ha permesso di accedere ai quarti, ma ha anche impedito un derby tutto italiano. La sua abilità sulla terra battuta lo rende un contendente pericoloso.