La giornata di lunedì 20 aprile si preannuncia ricca di appuntamenti sportivi, offrendo un palinsesto variegato che spazia dal basket al calcio, dal ciclismo al sollevamento pesi. Gli appassionati avranno l'opportunità di seguire numerosi eventi in diretta tv e streaming, con un'attenzione particolare rivolta agli atleti italiani impegnati nelle competizioni internazionali.

Gli eventi sportivi in primo piano

Tra gli appuntamenti più attesi della giornata spicca gara-1 della finale scudetto di basket femminile, che vedrà confrontarsi Schio e Venezia.

L'incontro è fissato per le 20.15 e sarà trasmesso in diretta su RaiSportHD, con possibilità di streaming su Rai Play e FLIMA. Contemporaneamente, il calcio italiano catturerà l'attenzione con il posticipo della Serie A tra Lecce e Fiorentina, il cui fischio d'inizio è previsto per le 20.45, con diretta streaming esclusiva su DAZN. La serata calcistica si concluderà con la sfida di Premier League tra Crystal Palace e West Ham, in onda alle 21.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW.

La mattinata sportiva sarà animata dagli Europei di sollevamento pesi a Batumi, dove l'Italia sarà rappresentata da Sergio Massidda, in gara nella categoria -65 kg, e da Noemi Filippazzo, impegnata nei -58 kg.

Sempre a livello internazionale, a Tirana prenderanno il via i Campionati Europei di lotta greco-romana. Nella prima giornata, gli azzurri Adalberto Minazzi (55 kg), Giovanni Paolo Alessio (77 kg) e Danila Sotnikov (130 kg) scenderanno in azione.

Ciclismo, atletica e il palinsesto internazionale

Il mondo del ciclismo proporrà la tappa inaugurale del Tour of the Alps, con trasmissione in diretta a partire dalle 13.35 su RaiSportHD e in streaming su diverse piattaforme dedicate. Nel pomeriggio, gli appassionati di atletica potranno seguire la prestigiosa Maratona di Boston, visibile su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. Per gli amanti dello snooker, la terza giornata dei Mondiali offrirà momenti di grande abilità.

La notte americana, invece, sarà dedicata alle emozionanti sfide dei playoff NBA, tra cui spiccano gli incontri Detroit Pistons-Orlando Magic e San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers.

Il panorama calcistico internazionale si arricchirà con la MLS, che vedrà il Los Angeles FC ospitare i San José Earthquakes (su Apple TV), e con il campionato argentino, con la partita Rosario Central-Sarmiento (disponibile su Sportitalia e Como TV). Nel pomeriggio, la finale di Youth League sarà un appuntamento imperdibile, trasmessa alle 18.45 su Sky Sport Uno, NOW e UEFA.tv.

Lecce-Fiorentina e la finale di basket femminile

Il posticipo di Serie A tra Lecce e Fiorentina assume un'importanza cruciale per entrambe le formazioni, che puntano a conquistare punti fondamentali in questa fase decisiva del campionato.

La partita sarà ampiamente coperta, con trasmissione su DAZN e DAZN 1 (canale 214 di Sky), garantendo la massima visibilità agli appassionati. Sul fronte del basket femminile, la sfida tra Schio e Venezia darà il via alla serie della finale scudetto, promettendo uno spettacolo di alto livello e un grande equilibrio tra due delle squadre più forti del panorama italiano.

In sintesi, la giornata si conferma estremamente ricca di eventi, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire in diretta tv e streaming i principali appuntamenti sportivi, sia a livello nazionale che internazionale, con un'attenzione particolare per le prestazioni degli atleti italiani nelle competizioni continentali.