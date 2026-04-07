L'Olimpia Milano ha lottato con determinazione per trenta minuti, ma ha infine ceduto al Valencia in trasferta con il punteggio di 102-96, compromettendo definitivamente le residue speranze di qualificazione ai play-in di Eurolega. La partita, disputata il 7 aprile 2026 al Roig Arena, ha visto i meneghini di “Peppe” Poeta cercare di impensierire gli spagnoli, salvo poi arrendersi nel finale nonostante un timido sussulto.

Protagonisti del Match

Tra i migliori in campo, Jean Montero del Valencia è stato eletto MVP con 25 punti, affiancato da Brancou Badio, autore di 20 punti, e Darius Thompson con 10 punti e 6 assist.

Per l'Olimpia, Armoni Brooks e Shavon Shields si sono distinti come gli ultimi ad arrendersi, realizzando rispettivamente 20 e 14 punti.

Svolgimento e Punti Chiave

L'incontro ha preso il via con un equilibrio iniziale, caratterizzato da un botta e risposta dall'arco. Dopo un breve vantaggio di Milano (14-17), il Valencia ha chiuso il primo quarto sul 27-24. Nel secondo periodo, l'Olimpia ha mostrato una reazione, riuscendo a ribaltare il punteggio e portandosi in vantaggio all'intervallo lungo sul 51-54, grazie a un parziale di 24-30 a proprio favore.

La ripresa ha visto l'Olimpia tentare l'allungo, raggiungendo il massimo vantaggio di +11 (56-67) nel terzo quarto. Nonostante i tentativi di Montero di scuotere il Valencia, Milano ha mantenuto il controllo, chiudendo il periodo sul 78-83, con un parziale di 27-29 ancora a proprio favore.

La frazione decisiva ha segnato la svolta. Il Valencia ha impattato rapidamente (83-83) e ha piazzato un break di 9-0, prendendo il comando (87-83) e costringendo Poeta al time-out. Nonostante i tentativi di Armoni Brooks di tenere a galla l'Olimpia (96-94), i padroni di casa, spinti da quattro liberi consecutivi di Brancou Badio, hanno consolidato il loro vantaggio. Nathan Reuvers e Zach LeDay hanno infine fissato il punteggio finale sul 102-96, con un parziale di 24-13 nell'ultimo quarto a favore del Valencia, che ha così spento le speranze milanesi di accedere ai play-in di Eurolega.