La candidatura della Svizzera per ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2038 è giunta a una fase cruciale. Il Paese si trova in una posizione privilegiata, ma la sua proposta è ancora vincolata all'approvazione delle necessarie garanzie finanziarie. Il governo federale elvetico ha già manifestato il proprio sostegno ufficiale, stanziando 200 milioni di franchi a favore del progetto. Ciononostante, la decisione finale potrebbe essere demandata alla volontà popolare, dato che numerosi esponenti politici, di diverse fazioni, richiedono che la scelta sia sottoposta a una consultazione tramite referendum.

La prospettiva di un referendum si configura come un ostacolo significativo per la candidatura elvetica. Un recente sondaggio ha rivelato che il 55% degli intervistati propende per una decisione a livello regionale, mentre il 43% sostiene la necessità di una consultazione nazionale, in linea con le posizioni di partiti come l'SVP e i Verdi. Una minima percentuale non ha espresso un'opinione chiara. Questo esito sottolinea la natura decentralizzata del progetto olimpico, che mira a un coinvolgimento diretto delle regioni interessate. Il timore principale, espresso dagli organizzatori, è che un referendum nazionale possa compromettere il "dialogo privilegiato" con il Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

Se la decisione popolare dovesse giungere oltre la scadenza fissata per la fine del 2027, la candidatura svizzera rischierebbe di essere vanificata.

Alternative nordamericane: New York e Calgary in attesa

Qualora la Svizzera dovesse ritirare la propria candidatura, due potenti alternative nordamericane sono già pronte a subentrare. Negli Stati Uniti, la governatrice di New York, Kathy Hochul, ha manifestato l'intenzione di ospitare i Giochi Invernali a Lake Placid e nella città di New York, sia per il 2038 che, in alternativa, per il 2042. Dal Canada, David Shoemaker, presidente del Comitato Olimpico Canadese, ha suggerito Calgary come candidata ideale, evidenziando l'opportunità di celebrare il cinquantesimo anniversario dei Giochi ospitati nella città nel 1988.

Un aspetto di particolare interesse riguarda la potenziale assegnazione agli Stati Uniti di due edizioni consecutive dei Giochi Invernali. Si tratterebbe di un evento senza precedenti nella storia olimpica, che renderebbe la candidatura americana decisamente inusuale. Il termine ultimo per la decisione definitiva sulla sede dei Giochi è stabilito per il 2027; tuttavia, l'esito dipenderà in larga misura dagli sviluppi della situazione in Svizzera e, in particolare, dalla volontà popolare, che potrebbe di fatto determinare il futuro dell'evento.

Il dibattito sulla consultazione popolare in Svizzera

Il dibattito interno in Svizzera, incentrato sulla necessità di una consultazione popolare a livello nazionale o regionale, rimane acceso.

Il sondaggio più recente, che ha coinvolto oltre 5.000 partecipanti, ha evidenziato una chiara preferenza per le decisioni regionali, in coerenza con il principio di coinvolgimento diretto delle aree maggiormente interessate. Nonostante ciò, la quota significativa di cittadini che auspica una decisione nazionale sottolinea il desiderio di una più ampia legittimazione democratica. Gli organizzatori del progetto "Switzerland 2038" interpretano questo risultato come un segnale positivo, pur mantenendo la consapevolezza che un referendum nazionale potrebbe rivelarsi il principale ostacolo per la candidatura elvetica, specialmente se la votazione dovesse avvenire dopo la scadenza imposta dal Comitato Olimpico Internazionale.