Elisabetta Oliviero, difensore della Nazionale femminile, ha lanciato un appello forte e chiaro in vista dell'imminente trasferta in Serbia. La partita, valida per le qualificazioni ai Mondiali femminili 2027, è stata definita cruciale dalla giocatrice, che ha ribadito l'orgoglio di vestire la maglia azzurra e l'importanza di un risultato positivo.

La sfida decisiva in Serbia

L'incontro contro la Serbia, in programma martedì sul campo di Leskac, assume un'importanza strategica per le azzurre. Reduci da una sconfitta interna contro la Svezia e un pareggio con la Danimarca, la squadra necessita di una vittoria per rilanciare le proprie ambizioni nel difficile girone di qualificazione.

L'appello di Elisabetta Oliviero

“Le prossime sfide valgono tanto e ci teniamo a dare il massimo”, ha dichiarato Oliviero con determinazione. “Voleremo in Serbia per andare a caccia di una vittoria che può darci la spinta per andare avanti. Stiamo preparando tutto nei minimi dettagli: sarà una partita importantissima che ci dobbiamo godere per 90 minuti e oltre, mostrando il nostro cuore italiano e cercando tutte insieme di conquistare il risultato sperato”.

La difensore ha poi sottolineato il valore del supporto: “Nelle ultime gare la vicinanza del pubblico è stata molto importante, ma siamo sicure che la percepiremo anche da fuori. La nostra è una Nazionale stupenda: in questo momento siamo tutte abbracciate tra di noi e sentiremo sicuramente il calore delle persone che ci seguiranno da casa.

Indossare questa maglia è un grandissimo privilegio, ma porta con sé tante responsabilità. Ci rendiamo conto dell'importanza che ha per tutto il Paese e siamo orgogliose di poter difendere questi colori”.

Situazione del girone e calendario

Le qualificazioni europee per il Mondiale femminile 2027 si svolgono tra marzo e giugno 2026. L'Italia è inserita nel competitivo girone A1, insieme a Svezia, Danimarca e Serbia. Le prime due giornate hanno visto le azzurre subire una sconfitta contro la Svezia e ottenere un pareggio con la Danimarca. Il calendario prevede il match in Serbia martedì 14 aprile 2026, seguito dalla trasferta in Danimarca sabato 18 aprile. Solamente la vincitrice del girone accederà direttamente alla fase finale in Brasile, mentre le altre squadre dovranno affrontare gli spareggi per garantirsi un posto.