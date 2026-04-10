Il pilota britannico Alex Lynn, figura di spicco nel FIA World Endurance Championship, sarà costretto a saltare le prime due tappe della stagione 2026. Lynn, che difende i colori di Cadillac e Hertz Team JOTA, è stato fermato da un intervento chirurgico al collo, resosi necessario per risolvere una problematica che lo affliggeva dal 2024, in seguito a un infortunio. Le gare interessate dalla sua assenza sono la 6 Ore di Imola e la 6 Ore di Spa-Francorchamps, eventi inaugurali del campionato mondiale endurance.

Lynn, che ha conquistato la pole position nell'ultima 24 Ore di Le Mans e ha trionfato nella 6 Ore di San Paolo insieme a Norman Nato e Will Stevens, è atteso al rientro proprio per la prestigiosa classica francese di giugno.

In quell'occasione, tornerà al volante della Cadillac V-Series.R numero 12. Nel frattempo, saranno proprio Nato e Stevens a condividere l'abitacolo della vettura numero 12 nelle prime due prove del campionato. Questa situazione di formazione ridotta si estende anche alla Cadillac numero 38, che vedrà in pista solo due piloti a causa dell'impegno di Jack Aitken nella IMSA WeatherTech SportsCar Championship a Long Beach.

Modifiche alle formazioni e assenze di rilievo

L'assenza di Lynn non sarà l'unica a caratterizzare la griglia di partenza sulle rive del Santerno. Altri quattro piloti, regolarmente iscritti nella categoria Hypercar, non saranno presenti poiché impegnati nelle competizioni in California.

Tra questi figurano Sheldon van der Linde e Dries Vanthoor, entrambi portacolori di BMW, e la coppia Ross Gunn e Roman De Angelis di Aston Martin THOR. Anche nella categoria LMGT3, la concomitanza con l'evento statunitense ha generato delle variazioni significative: Dudu Barrichello sarà infatti impegnato con il team Heart of Racing a Long Beach, aprendo così le porte al debutto nel FIA WEC del giovane pilota belga Kobe Pauwels in Italia.

Il punto del team e le prospettive di recupero

Il team Cadillac Hertz Team JOTA ha rilasciato una dichiarazione in merito all'intervento, spiegando che la decisione di sottoporre Lynn all'operazione è stata presa per «assicurarsi che sia nelle migliori condizioni possibili per il resto dell'anno».

La squadra ha confermato che la procedura era stata pianificata da tempo e che Lynn ha affrontato questo infortunio sin dal 2024. L'attività del FIA WEC 2026 riprenderà ufficialmente con la 6 Ore di Imola, in programma domenica 19 aprile. L'evento sarà preceduto dal Prologue, l'unico test collettivo, che prenderà il via martedì 14 aprile. L'assenza di Lynn rappresenta una sfida per la squadra, che dovrà affrontare le prime due gare con una formazione ridotta. Tuttavia, la prospettiva è quella di rivedere il talentuoso pilota britannico in pista per la 24 Ore di Le Mans, un appuntamento cruciale e attesissimo della stagione.