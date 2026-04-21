La giornata di martedì 21 aprile si prospetta ricca di appuntamenti sportivi, con un palinsesto variegato che spazia dal ciclismo al calcio, passando per tennis, basket, sollevamento pesi, lotta e pallanuoto. Gli appassionati avranno l'opportunità di seguire le principali competizioni sia attraverso i canali televisivi tradizionali che sulle piattaforme di streaming dedicate, garantendo una copertura completa degli eventi.

Il ciclismo in evidenza con il Tour of the Alps

Tra gli eventi di spicco della giornata, la seconda tappa del Tour of the Alps 2026 cattura l'attenzione.

La corsa sarà trasmessa in diretta televisiva a partire dalle ore 13:35 su RaiSport HD, con ampie possibilità di seguirla in streaming su RaiPlay, Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN. Questa tappa rappresenta un banco di prova cruciale per i ciclisti di vertice, che intendono testare la propria condizione fisica in vista delle imminenti grandi corse a tappe della stagione.

Tennis, basket e calcio: un palinsesto intenso

Il mondo del tennis sarà protagonista con i tornei ATP e WTA di Madrid. La giornata prevede il turno decisivo delle qualificazioni e l'inizio del primo turno del tabellone principale. Le sfide del WTA Madrid saranno disponibili su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix e in streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, SkyGo e NOW.

Da seguire con particolare interesse la giovane Tyra Grant, in campo grazie a una wild card.

La serata si accenderà con il basket di Eurolega, che propone due incontri avvincenti: Panathinaikos-Monaco alle ore 20:00 e Barcellona-Stella Rossa alle ore 20:45. Entrambe le partite saranno trasmesse su Sky Sport Basket e disponibili in streaming su SkyGo, NOW ed EuroLeague TV. Per gli amanti della pallanuoto, la Champions League offre il match Pro Recco-Ferencvaros alle ore 20:30 su Sky Sport Arena.

Il calcio dominerà la prima serata con la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como, in programma alle ore 21:00 su Canale 5 HD e in streaming su Mediaset Infinity. Alla stessa ora, la Premier League propone la sfida Brighton-Chelsea su Sky Sport Uno e NOW.

La Liga spagnola offre un doppio appuntamento alle ore 19:00 con Athletic-Osasuna e Maiorca-Valencia, mentre alle ore 21:30 si disputeranno Real Madrid-Alaves e Girona-Betis, tutte visibili su DAZN.

Calcio a 5 e altre discipline sportive

Il turno infrasettimanale della Serie A di calcio a 5 prevede numerosi incontri, la maggior parte dei quali trasmessi in streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a Cinque. Alcuni match selezionati saranno visibili anche su Sky Sport e NOW. Tra le partite in programma, spiccano Meta Catania Bricocity-Came Treviso alle ore 17:00, Roma 1927-Ecocity Genzano alle ore 20:00 e una serie di sfide in contemporanea alle ore 20:30, tra cui Napoli Futsal-Fortitudo Pomezia e Pirossigeno Cosenza-Sporting Sala Consilina.

Il quadro sportivo della giornata è arricchito dagli Europei di lotta e di sollevamento pesi. Le gare di lotta saranno trasmesse in streaming su UWW+, con appuntamenti dalle ore 10:30 per le qualificazioni e dalle ore 16:45 per le fasi finali. Per il sollevamento pesi, le competizioni saranno disponibili su Weightlifting House TV, a partire dalle ore 14:00 per le categorie femminili e maschili.

Calcio internazionale e amichevoli giovanili

La programmazione calcistica odierna si estende anche al panorama internazionale, con sfide dai campionati argentino, croato e scozzese. Non mancheranno inoltre le amichevoli delle nazionali giovanili italiane Under 15 e Under 16, che saranno trasmesse su Vivo Azzurro TV. La vasta offerta di eventi e la copertura multipiattaforma consentono agli appassionati di seguire in diretta le principali competizioni della giornata, sia a livello nazionale che internazionale.