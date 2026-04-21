La semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio è stata definita da Raffaele Palladino come “la partita più importante della mia carriera”. L’allenatore dell’Atalanta ha sottolineato l’enorme posta in gioco, affermando che, a un mese dalla conclusione della stagione, la squadra deve essere “orgogliosa di essere arrivati a giocarci una partita che può spostare i giudizi su tutta una stagione”.

Alla vigilia dell’incontro decisivo, in programma domani sera, Palladino ha posto l’accento sull’importanza del sostegno del pubblico. “Giochiamo davanti al nostro pubblico che ci ha dato un abbraccio allo stadio domenica”, ha dichiarato il tecnico, evidenziando anche la “voglia di rivalsa” di molti suoi giocatori, che “magari hanno giocato anche tutte e tre le finali perse”.

Questo desiderio di riscatto aggiunge un ulteriore strato di motivazione alla sfida.

La posta in gioco e l'avversario

Il tecnico dei bergamaschi ha ribadito la portata personale dell’evento: “È la sfida più importante della mia carriera, la sento di più perché viene dopo una rincorsa molto bella”. Un percorso che ha portato la squadra a giocarsi un traguardo significativo. Riguardo all’avversario, Palladino ha espresso grande rispetto: “La Lazio col Napoli ha giocato la migliore partita dell’anno, ha un ottimo allenatore come Sarri”. Ha inoltre evidenziato come il contesto sia differente rispetto alla gara d’andata: “Rispetto all’andata è come fossero due competizioni diverse: la Lazio ha recuperato tanti giocatori importanti e noi lo stesso, tranne Hien”, indicando un equilibrio di forze rinnovato.

Strategia e orizzonti europei

Sul piano tattico, Palladino ha delineato un approccio chiaro: “È come se fosse una partita secca, sperando di non dover arrivare ai rigori anche se oggi ne abbiamo tirati in sequenza”. L’imperativo è la vittoria, con una forte enfasi sulla mentalità: “Conta la voglia di vincere, la mentalità”. L’obiettivo europeo è duplice e ambizioso: “Due vittorie e saremmo in Europa League. Ma proveremo ad arrivare in Europa anche dal campionato”, ha concluso, mantenendo aperte tutte le strade per la qualificazione continentale.

Il bivio stagionale per l'Europa

Questa semifinale di ritorno di Coppa Italia rappresenta per l’Atalanta un vero e proprio bivio stagionale. La vittoria contro la Lazio non significherebbe solo l’accesso alla finale del torneo e la conquista di un posto nella Supercoppa italiana, ma blinderebbe anche il settimo posto in classifica, garantendo la qualificazione alla Conference League.

Tale scenario si verificherebbe anche in caso di un’eventuale sconfitta nella finale di Coppa Italia contro Como o Inter. Al contrario, qualora fosse la Lazio a qualificarsi per la finale, la possibilità di accedere alla Conference League tramite il settimo posto resterebbe in sospeso fino alla finale del 13 maggio, introducendo un elemento di incertezza per la squadra. L’Atalanta, che negli ultimi nove anni ha conquistato un posto in Europa per ben otto volte, mancandola solo nel 2022 all’ultima giornata dopo un crollo finale, si gioca domani sera la sua chance principale di andare in Europa, al netto che i nerazzurri in campionato vogliono recuperare i quattro punti di ritardo dal quinto e sesto posto e devono comunque difendere l’attuale settima posizione, con un margine di sei punti sul Bologna ottavo e atteso a Bergamo alla penultima giornata. Dalla Coppa Italia o dal campionato in ogni caso l’Atalanta vuole restare in Europa: mancarla sarebbe un fallimento stagionale.