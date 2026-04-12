La Nazionale italiana femminile di pallamano non è riuscita a qualificarsi per gli Europei, subendo una sconfitta decisiva contro la Svizzera. La gara, giocata in trasferta, ha visto le elvetiche imporsi per 38-19, un risultato che ha sancito l'eliminazione delle azzurre dalla competizione continentale.

Le ragazze di Alfredo Rodriguez Alvarez hanno resistito per i primi trenta minuti, chiudendo il primo tempo in svantaggio di sole tre reti (14-11). Nella ripresa, però, la Svizzera ha accelerato il ritmo, ampliando rapidamente il divario oltre i dieci gol.

Le elvetiche, già certe del secondo posto nel Gruppo 2, hanno così confermato la loro superiorità, replicando il successo di ottobre a Chieti (37-25).

La ripresa fatale per le azzurre

Ilaria Dalla Costa e compagne hanno sofferto intensamente nella seconda metà del match, non riuscendo a contenere le offensive svizzere. Il divario è cresciuto rapidamente, rendendo vana ogni possibilità di rimonta. Le padrone di casa hanno gestito il vantaggio, negando alle italiane qualsiasi opportunità e spegnendo le loro speranze di accesso alla fase finale degli Europei.

Bilancio del girone e qualificazione svizzera

L'Italia conclude il girone al terzo posto, dietro a Paesi Bassi e Svizzera. Le azzurre non rientrano tra le migliori terze classificate, a causa di una differenza reti passiva di oltre 60 gol rispetto alle prime due.

La Svizzera, invece, accede alla fase finale della competizione, unendosi alle altre squadre qualificate.

Il cammino delle azzurre nelle qualificazioni europee si ferma qui, mentre la Svizzera si prepara agli Europei, forte della solidità e continuità dimostrate.