L'Italia della pallamano femminile ha affrontato con grande determinazione i Paesi Bassi al Palasport di Giugliano in Campania, in un incontro cruciale per le qualificazioni agli Europei 2026. Nonostante l'impegno profuso per tutti i sessanta minuti di gioco, le azzurre non sono riuscite a superare la forte compagine olandese, subendo una sconfitta per 35-20. Tuttavia, questo risultato non spegne le speranze di qualificazione alla fase finale del torneo continentale, mantenendo la squadra ancora in corsa.

Sotto la guida del tecnico Alfredo Rodriguez Alvarez e con la capitana Ilaria Dalla Costa in campo, la formazione italiana ha lottato contro un avversario di caratura internazionale.

Giocatrici come Ramona Manojlovic, Nicole Bernabei ed Eleonora Colloredo si sono distinte nell'affrontare la selezione olandese, ben consapevoli delle difficoltà e della notevole forza delle avversarie. Il primo tempo si è concluso con un distacco di nove punti, con il punteggio di 8-17 in favore dei Paesi Bassi. Questo margine si è ulteriormente ampliato nella seconda metà dell'incontro, permettendo al team diretto da Henrik Signell di consolidare la vittoria. Questa sfida ha replicato l'esito della gara d'andata, disputata a 's-Hertogenbosch, dove l'Italia aveva già ceduto con un punteggio di 42-19.

La sfida decisiva contro la Svizzera

Nonostante l'esito della partita contro i Paesi Bassi, la nazionale italiana mantiene vive le proprie ambizioni di accedere agli Europei 2026.

L'attenzione è ora rivolta all'ultima e fondamentale partita del girone di qualificazione, che vedrà le azzurre confrontarsi con la Svizzera. L'incontro si terrà a Zurigo, nella giornata di domenica 12 aprile, e rappresenta un appuntamento irrinunciabile per le speranze italiane. Sarà un duello cruciale per tentare di rientrare tra le migliori terze classificate dei sei gironi, un risultato che garantirebbe l'accesso alla fase finale della prestigiosa rassegna continentale.

Le azzurre sono chiamate a una prestazione impeccabile e di altissimo livello per mantenere vive le proprie aspirazioni europee. La partita contro la Svizzera assume i contorni di un vero e proprio spareggio, dove ogni errore potrebbe risultare fatale.

In questo contesto di alta pressione, sbagliare non sarà un'opzione per la squadra italiana, che dovrà esprimere il massimo del proprio potenziale.

Copertura mediatica e programma televisivo

L'importanza di queste sfide per la pallamano italiana è sottolineata dalla loro ampia copertura mediatica. Sia l'incontro con i Paesi Bassi che quello imminente con la Svizzera sono stati e saranno trasmessi in diretta televisiva e in streaming, garantendo agli appassionati la possibilità di seguire ogni momento. La partita contro la Svizzera, che si svolgerà presso la Saalsporthalle di Zurigo, avrà il fischio d'inizio alle ore 18:00. La copertura è assicurata da Sky Sport Arena e Sky Sport Max, canali che offriranno la visione dell'evento.

Inoltre, approfondimenti dedicati alla pallamano troveranno spazio su Sky Sport 24, sul portale SkySport.it, sull'app ufficiale Sky Sport e sui canali social della piattaforma, fornendo un'esperienza completa per tutti i tifosi.

Questa settimana si conferma dunque di massima tensione per la nazionale femminile, che dovrà profondere ogni energia per conquistare un risultato che potrebbe rivelarsi storico e aprire le porte alla fase finale degli Europei 2026.