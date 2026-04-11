La seconda giornata della fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso ad Alessandropoli, in Grecia, ha delineato scenari interessanti, pur senza emettere verdetti definitivi. La Croazia si è avvicinata in modo significativo alla qualificazione per le Finals, mentre la Grecia ha conquistato una vittoria convincente sull’Ungheria. Nel Girone C, la Spagna ha inflitto la prima sconfitta all’Italia, imponendosi per 16-12 e consolidando la sua posizione in classifica. Il Settebello è stato così raggiunto dalla Grecia, che ha superato i magiari con un netto 16-10.

Nel Girone D, la Croazia ha mantenuto il suo punteggio pieno battendo gli Stati Uniti per 18-12, portandosi a un solo punto dal pass decisivo per le Finals. La Serbia, dal canto suo, è rimasta in corsa grazie al successo per 16-12 sui Paesi Bassi. La situazione in entrambi i gironi rimane dunque aperta, con la Croazia ormai a un passo dal turno successivo e la lotta per il primo posto ancora incerta tra Spagna, Italia e Grecia nel Girone C.

Risultati e classifiche aggiornate

Nel Girone C, i risultati della giornata sono stati i seguenti:

Ungheria-Grecia 10-16 (parziali: 0-4, 3-5, 4-2, 3-5)

(parziali: 0-4, 3-5, 4-2, 3-5) Italia-Spagna 12-16 (parziali: 2-6, 5-3, 2-1, 3-6)

La classifica del Girone C vede la Spagna in testa con 6 punti, seguita da Italia e Grecia a quota 3 punti.

L’Ungheria chiude la classifica con 0 punti.

Per quanto riguarda il Girone D, le partite si sono concluse con:

Croazia-Stati Uniti 18-12 (parziali: 4-2, 4-3, 7-3, 3-4)

(parziali: 4-2, 4-3, 7-3, 3-4) Serbia-Paesi Bassi 16-12 (parziali: 3-2, 4-4, 6-1, 3-5)

La classifica del Girone D è guidata dalla Croazia con 6 punti, seguita da Stati Uniti e Serbia a 3 punti. I Paesi Bassi si trovano all'ultimo posto con 0 punti.

Il percorso dell'Italia e le dichiarazioni del CT Campagna

L’Italia, nonostante la sconfitta subita contro la Spagna, mantiene vive le speranze per il primo posto nel proprio raggruppamento. In una delle recenti sfide, il Settebello aveva dimostrato la sua forza superando la Grecia per 16-14, evidenziando carattere e una notevole capacità di reazione nei momenti cruciali.

Il commissario tecnico Alessandro Campagna ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando aspetti su cui lavorare e punti di forza:

“Abbiamo commesso delle ingenuità subendo un parziale di 6-0, tra la fine del primo e l'inizio del secondo tempo, che ci fa capire quanto dobbiamo crescere in termini di attenzione e di lettura di determinate situazioni. Ci è mancata un po' di qualità al tiro in certe fasi della partita; però i ragazzi sono stati bravi nel momento topico a prendere il largo, a non perdere mai la fiducia e a difendere bene anche in inferiorità numerica.”

La competizione prosegue con grande intensità ad Alessandropoli, dove le squadre si contendono l’accesso alle Finals e la possibilità di lottare per il prestigioso titolo mondiale.

La Croazia, grazie al suo percorso impeccabile, è ormai a un passo dalla qualificazione, mentre la corsa al vertice nel Girone C rimane apertissima, con Spagna, Italia e Grecia pronte a darsi battaglia fino all'ultimo.