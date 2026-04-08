Il Settebello, la nazionale italiana di pallanuoto maschile, si prepara oggi ad affrontare la Croazia in una sfida cruciale. L'incontro, valido per la fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026, si disputa ad Alessandropoli, in Grecia, e rappresenta uno snodo fondamentale per la qualificazione diretta alle finali di Sydney. Con fischio d'inizio fissato per le ore 14:30 italiane, la partita determinerà quale delle due formazioni staccherà il pass per la prestigiosa competizione internazionale.

Sotto la guida del commissario tecnico Alessandro Campagna e del team manager Daniele Bianchi, la squadra italiana arriva a questa sfida con un bottino di sei punti in classifica.

Questo risultato è frutto di due vittorie di prestigio: il successo per 12-10 contro la Spagna, campione del mondo e detentrice della World Cup, e la netta affermazione per 15-8 contro gli Stati Uniti. Protagonisti indiscussi delle prime due gare sono stati Eduardo Campopiano, autore di una tripletta all’esordio, e Filippo Ferrero, che ha realizzato tre reti, di cui due su rigore.

Grazie a questi risultati, il Settebello guida attualmente il Girone B, vantando un vantaggio di tre punti su Spagna e Croazia. La partita odierna contro la formazione croata è quindi decisiva per conquistare il primo posto nel gruppo e l'accesso diretto alla fase finale, in programma a Sydney dal 22 al 26 luglio.

Un Girone di Alta Competitività

Il cammino dell’Italia in questa World Cup è iniziato con una vittoria di prestigio contro la Spagna e proseguito con un’altra prova convincente contro gli Stati Uniti. Il girone si conferma tra i più competitivi, con la presenza di tre delle principali nazionali mondiali. La sfida odierna con la Croazia è considerata uno spartiacque per le ambizioni azzurre, che puntano a confermare la solidità e la crescita del gruppo in vista delle fasi finali.

Dove Seguire la Partita

L’incontro tra Italia e Croazia non sarà trasmesso sui canali televisivi tradizionali. Gli appassionati potranno seguire la partita in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento Recast TV, che detiene i diritti esclusivi della Division 1 della World Cup 2026.

Per chi preferisce aggiornamenti in tempo reale, è disponibile una diretta testuale online che seguirà minuto per minuto l’andamento della sfida.

La rosa dell’Italia e lo staff tecnico sono stati confermati per questa importante partita, con il Settebello determinato a conquistare il pass per Sydney e a proseguire il proprio percorso nella competizione internazionale.