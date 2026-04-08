Il Settebello ha raggiunto un traguardo significativo, chiudendo a punteggio pieno la prima fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile. La squadra italiana, impegnata ad Alessandropoli, in Grecia, ha conquistato la vittoria del Gruppo B superando la Croazia con un risultato di 13-11, assicurandosi così la qualificazione alle Finali che si terranno a Sydney, in Australia, dal 22 al 26 luglio.

Il Percorso Vittorioso: Dalla Grecia all'Australia

La partita contro la Croazia si è rivelata intensa e ricca di colpi di scena fin dalle prime battute.

Nel primo quarto, l'Italia ha preso il comando dopo 54 secondi con Guerrato, ma la Croazia ha prontamente pareggiato su rigore con Butic a 5'23". Di Somma, dopo aver causato il penalty, si è riscattato a 3'37" riportando gli azzurri in vantaggio sul 2-1. La seconda frazione ha visto i croati impattare nuovamente con Lazic in superiorità numerica dopo 35 secondi. La risposta italiana non si è fatta attendere, con Dolce che ha subito ristabilito il vantaggio dal perimetro. Ancora Lazic ha firmato il 3-3 in 6 contro 5, ma Iocchi Gratta ha segnato in contropiede per il 4-3. Kharkov ha pareggiato in superiorità, e Gianazza ha riportato l'Italia avanti a 4'46". Tuttavia, un altro rigore, questa volta addebitato a Di Somma, ha permesso a Kharkov di siglare il 5-5.

Cannella, in superiorità, ha portato il Settebello sul 6-5, ma Toncinic ha pareggiato a 3'16". Iocchi Gratta ha firmato il 7-6, prima che Brubnjak, in 6 contro 5, fissasse il 7-7 con cui si è conclusa la prima metà di gara, evidenziando un equilibrio costante.

Il Break Decisivo e la Conquista della Vittoria

Il terzo periodo ha segnato un momento cruciale, con l'Italia che ha costruito il primo vero break del match. Ferrero ha realizzato l'8-7 su rigore a 6'42", seguito dal gol di Carnesecchi a 5'48" che ha portato il punteggio sul 9-7. La Croazia ha tentato di rientrare, accorciando con Radan a 3'53" e pareggiando con Pavlic in superiorità sul 9-9. È stato Cassia a spaccare nuovamente l'incontro, prima con un rigore per il 10-9 a 2'00", poi con un gran gol che ha fissato l'11-9 all'ultimo intervallo.

Nell'ultimo quarto, il Settebello ha consolidato il vantaggio, con Iocchi Gratta che ha segnato dopo 32 secondi e Cannella che, con una conclusione dal perimetro, ha portato il massimo vantaggio sul +4 (13-9) a 6'02". Nonostante una reazione croata, con Buric che ha firmato il -3 a 3'26" e Pavlic su rigore che ha ridotto lo svantaggio a -2 a 2'43", l'Italia ha saputo gestire il finale, non concedendo più nulla e chiudendo la partita con il punteggio finale di 13-11.

Questo successo contro la Croazia si aggiunge alla convincente vittoria per 15-8 ottenuta contro gli Stati Uniti nella seconda giornata del girone. Quella partita aveva già proiettato l'Italia in testa al Gruppo B con sei punti, tre in più di Spagna e Croazia, e aveva visto protagonisti Eduardo Campopiano e Filippo Ferrero, entrambi autori di una tripletta.