Il Settebello, nazionale italiana di pallanuoto maschile, prosegue il suo cammino nella Division 1 della World Cup 2026, in corso ad Alessandropoli, in Grecia. Oggi, martedì 7 aprile, l'Italia affronterà gli Stati Uniti nel secondo incontro del Gruppo B, un match cruciale per le ambizioni azzurre.

L'incontro tra Italia e USA, ultima sfida del programma odierno, avrà inizio alle ore 18:45 italiane. Nello stesso Gruppo B, si disputerà Croazia-Spagna alle ore 14:30 italiane. L'esito è determinante per la qualificazione: una vittoria del Settebello, unita a un mancato successo della Spagna nei tempi regolamentari, garantirebbe all'Italia l'accesso diretto alle Finals della World Cup.

Italia-USA: diretta streaming e orari

Non è prevista copertura televisiva tradizionale per il match Italia-Stati Uniti. La diretta sarà disponibile esclusivamente in streaming sulla piattaforma a pagamento Recast TV, detentrice dei diritti esclusivi per la trasmissione della Division 1 della World Cup 2026. Questa scelta conferma la tendenza degli sport acquatici di alto livello a privilegiare le piattaforme digitali. Sarà inoltre disponibile una diretta testuale live per aggiornamenti in tempo reale.

Il percorso del Settebello nel Gruppo B

L'Italia è inserita in un raggruppamento definito "girone della morte", con avversari di alto calibro come Spagna, Croazia e Stati Uniti. Dopo il debutto contro la Spagna, la sfida con gli USA è fondamentale per il Settebello.

L'incontro servirà a consolidare la posizione nel girone e a testare nuovi innesti e meccanismi di gioco. In un torneo breve e intenso, ogni partita è cruciale. La gestione delle superiorità numeriche e la solidità della fase difensiva saranno elementi chiave per il successo italiano. L'obiettivo è superare l'ostacolo statunitense e avvicinarsi alle fasi finali.