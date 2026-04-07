Il Settebello scende in vasca ad Alessandropoli, in Grecia, per affrontare gli Stati Uniti nella seconda giornata del girone preliminare della Division I della World Cup di pallanuoto maschile. L’Italia, reduce da un successo contro la Spagna, punta a consolidare il proprio cammino nella competizione.

Il match cruciale contro gli Stati Uniti

La partita è considerata una sfida da non sbagliare per gli azzurri, che cercano di proseguire il percorso positivo iniziato con la vittoria contro la Spagna. Il confronto con gli USA rappresenta un passaggio importante per la qualificazione alle Finals della World Cup.

Contesto e formazione del Settebello

Il Settebello ha iniziato il girone con una vittoria contro la Spagna, campione del mondo, con un punteggio di 12-10. La rosa comprende Marco Del Lungo, Francesco Lorenzo Cassia, Stefano Guerrato, Giacomo Cannella, Filippo Ferrero, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Matteo Iocchi Gratta, Lorenzo Bruni, Mario Del Basso, Alessandro Carnesecchi, Gianmarco Nicosia, Jacopo Alesiani, Eduardo Campopiano e Alessandro Balzarini. Lo staff tecnico è guidato dal CT Alessandro Campagna, affiancato dal direttore sportivo Stefano Tempesti, dall’assistente tecnico Goran Volarevic, dal team manager Daniele Bianchi, dal preparatore atletico Alessandro Amato, dal medico Vincenzo Ciaccio, dal fisioterapista Michele Mannarini e dal video-analista Paolo Baiardini.

Copertura e prospettive di qualificazione

La sfida contro gli Stati Uniti non è trasmessa in televisione, ma è disponibile in streaming sulla piattaforma Recast TV. La cronaca in tempo reale è offerta da OA Sport.

In caso di mancato successo della Spagna nei tempi regolamentari, una vittoria dell’Italia garantirebbe la qualificazione alle Finals della World Cup. Questo scenario rende l'incontro ancora più decisivo per il futuro azzurro nella competizione.