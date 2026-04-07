L'Italia della pallanuoto maschile, nota come Settebello, ha confermato il suo eccellente stato di forma nella fase a gironi della World Cup 2026. Ad Alessandropoli, in Grecia, gli azzurri hanno conquistato la loro seconda vittoria consecutiva nel Gruppo B, superando con un netto 15-8 gli Stati Uniti. Questo risultato permette alla formazione italiana di mantenere saldamente il comando della classifica del proprio raggruppamento dopo le prime due giornate di gare.

La sfida contro gli Stati Uniti ha preso il via con un primo quarto equilibrato, ma è stato nel corso della partita che il Settebello ha saputo imporsi, prendendo il largo grazie a un notevole potenziale offensivo.

Le statistiche lo dimostrano chiaramente: ben 15 tiri a segno su 29 tentativi complessivi. La squadra italiana ha mostrato grande efficacia anche nelle situazioni di superiorità numerica, convertendo con successo cinque delle undici occasioni a disposizione, e ha saputo capitalizzare due rigori fondamentali. Tra i marcatori azzurri si sono distinti con una doppietta Cassia e Cannella, mentre hanno realizzato una tripletta Campopiano e Ferrero. Hanno contribuito al tabellino anche Bruni, Dolce, Balzarini, Guerrato e Alesiani con una rete ciascuno. Gli Stati Uniti, pur avendo sfruttato cinque delle diciassette superiorità numeriche a loro favore, non sono riusciti a contenere la spinta offensiva italiana.

Risultati e classifiche aggiornate della World Cup 2026

Nel Gruppo B, oltre alla convincente vittoria dell’Italia sugli Stati Uniti, si è registrato anche il successo della Spagna, che ha superato la Croazia con il punteggio di 14-10. Con questi esiti, la classifica aggiornata del girone vede l’Italia in testa con un bottino pieno di sei punti, seguita da Croazia e Spagna, entrambe a quota tre punti. Gli Stati Uniti, invece, si trovano ancora a zero punti. Parallelamente, nel Gruppo A, l’Ungheria ha avuto la meglio sull’Olanda dopo i tiri di rigore, chiudendo la partita sul 16-15. Nello stesso girone, la Grecia ha battuto la Serbia con un combattuto 16-15. La classifica del Gruppo A vede l’Ungheria al comando con cinque punti, seguita da Serbia e Grecia con tre punti ciascuna, e l’Olanda con un solo punto.

Analisi della prestazione e prossimi impegni del Settebello

Un’analisi più approfondita del match tra Italia e Stati Uniti evidenzia ulteriormente la superiorità azzurra, dimostrata anche dalla capacità di vincere tutti e quattro gli sprint iniziali della partita. Sebbene la fase difensiva italiana abbia mostrato qualche incertezza nelle situazioni di inferiorità numerica, l'esito finale della gara non è mai stato messo in discussione, a testimonianza della solidità complessiva della squadra. Il prossimo e cruciale impegno per il Settebello sarà contro la Croazia. Questa sfida si preannuncia fondamentale per consolidare il primato nel girone e per avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione alla fase successiva della prestigiosa competizione internazionale.