Il Settebello, la nazionale italiana di pallanuoto maschile, ha iniziato il proprio cammino nella Division 1 della World Cup 2026 con una convincente vittoria. Ad Alessandropoli, in Grecia, gli azzurri hanno superato i campioni del mondo della Spagna con il punteggio di 12-10 nella prima giornata del Gruppo B. Il match, caratterizzato da un equilibrio costante e continui ribaltamenti di fronte, ha visto l'Italia prevalere grazie alle reti decisive di Carnesecchi e Guerrato negli istanti finali.

L'inizio della partita ha mostrato un Settebello subito brillante, con Bruni che ha sbloccato il risultato dopo soli 45 secondi e Di Somma che ha raddoppiato.

La reazione spagnola non si è fatta attendere: Sanahuja ha accorciato le distanze, e Cabanas ha ristabilito la parità. Gli iberici hanno poi operato il sorpasso con una controfuga vincente di Sanahuja, chiudendo il primo quarto in vantaggio per 3-2. Nel secondo periodo, Dolce ha riportato il punteggio in parità sul 3-3, ma Aguirre ha sorpreso il portiere Nicosia dalla propria porta, riportando avanti la Spagna. Tuttavia, a soli due secondi dall'intervallo lungo, Carnesecchi ha trovato la rete del 4-4, mandando le squadre negli spogliatoi in perfetta parità.

La battaglia punto a punto: terzo e quarto periodo

La ripresa ha visto Di Somma riportare l'Italia in vantaggio, ma Fran Valera ha prontamente pareggiato da posizione tre.

A stretto giro, il Settebello è tornato a condurre grazie a una superiorità numerica sfruttata da Alesiani. Gli iberici hanno pareggiato ancora una volta in superiorità con Larumbe. Un episodio chiave si è verificato a 58 secondi dall'ultima pausa, quando la Spagna ha chiesto un challenge: il video ha rilevato un fallo da rigore di Alesiani. Nonostante l'ammonizione del CT Alessandro Campagna per proteste, il penalty è stato confermato e Sanahuja ha riportato avanti la Spagna. A 45 secondi dalla fine del quarto, però, Iocchi Gratta ha siglato il 7-7 dal perimetro, mantenendo l'equilibrio.

L'ultimo quarto ha replicato l'intensità dei precedenti. La Spagna ha nuovamente preso il comando con un rigore siglato da Sanahuja, ma Ferrero ha subito ristabilito la parità per il Settebello.

Carnesecchi ha firmato il 9-8 in superiorità numerica, ma Granados ha trovato il pareggio. In doppia superiorità, Di Somma ha segnato il 10-9. Un nuovo challenge chiesto dalla Spagna per gioco violento ha portato all'espulsione di Di Somma (per gioco aggressivo), ma Nicosia ha compiuto una parata decisiva in inferiorità numerica. Gli iberici hanno trovato il pari con Biel Gomila a 59 secondi dalla conclusione, ma a soli 29 secondi dalla sirena, Carnesecchi ha realizzato l'11-10. Con la Spagna proiettata in avanti nel tentativo disperato di pareggiare, Guerrato ha siglato a porta vuota il definitivo 12-10, chiudendo un match al cardiopalma.

Determinazione e protagonisti azzurri

La vittoria del Settebello è frutto di una prestazione di grande determinazione e solidità difensiva.

La capacità di reagire ai continui svantaggi e la lucidità nei momenti cruciali hanno evidenziato la maturità del gruppo. Tra i migliori in campo, Carnesecchi si è distinto per le sue reti decisive, mentre Guerrato ha messo il sigillo sulla vittoria. Il CT Alessandro Campagna ha saputo guidare la squadra attraverso le fasi più concitate dell'incontro, dimostrando la sua esperienza. L'Italia tornerà in acqua per la seconda giornata della competizione martedì 7 aprile, alle 18:45, contro gli Stati Uniti, con l'obiettivo di confermare l'ottimo avvio nella World Cup.