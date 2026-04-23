La nazionale italiana di nuoto in acque libere affronta la seconda tappa della Coppa del Mondo a Santa Eulària des Riu, Ibiza. La spedizione azzurra schiera dodici atleti, con Gregorio Paltrinieri. Dopo l’esordio a Soma Bay, Egitto, dove Ginevra Taddeucci e Domenico Acerenza hanno conquistato il secondo e il terzo posto, il team italiano punta a consolidare le proprie ambizioni. Il programma prevede la 10 chilometri olimpica (gara femminile alle 9, maschile alle 12) e la spettacolare 3 chilometri knockout, con batterie e finali su due giorni.

Paltrinieri: focus tra vasca e mare

Gregorio Paltrinieri, campione olimpico e mondiale, è al centro dell’attenzione in questa fase di transizione tra piscina e mare. Dopo aver annunciato l'intenzione di concentrarsi sulle acque libere, Paltrinieri ha recentemente trionfato nei 1500 stile libero ai campionati italiani di Riccione con 14’58”03. Ha spiegato: "Sono in pieno carico e ho deciso solo all’ultimo di disputare questa gara. Ho voluto essere qui per staccare un po’ dalle acque libere: avevo bisogno di disputare una competizione tra le corsie per sentire anche quell’adrenalina".

Il legame tra piscina e mare è cruciale per i suoi obiettivi. "Il focus in questo momento della mia carriera sono le acque libere: fino a qualche anno fa disputavo il fondo per staccare dalla piscina; adesso si è tutto invertito", ha dichiarato l'azzurro.

Lo sguardo è già rivolto alle prossime tappe della Coppa del Mondo, a Ibiza e successivamente a Golfo Aranci, Sardegna.

Programma e contesto internazionale a Ibiza

La tappa di Ibiza si svolgerà il 25 e 26 aprile presso il CNSE Sailing Club Santa Eulària. Le competizioni includono gare individuali sui 3.000 metri e una staffetta 4x750 metri. L'evento, organizzato dalla Royal Spanish Swimming Federation con World Aquatics, è aperto ad atleti over venti anni, in diverse categorie. Le gare si terranno in concomitanza con i campionati nazionali spagnoli, per un confronto di alto livello.

Ibiza si conferma tappa fondamentale per valutare la condizione azzurra e il percorso di Paltrinieri verso nuovi traguardi. Tra adrenalina da corsia e resistenza in mare, la nazionale continua la sua sfida internazionale, con attenzione ai futuri appuntamenti.