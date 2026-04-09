Pamela Malvina Noutcho Sawa, la campionessa mondiale IBO dei pesi leggeri, si prepara a un appuntamento cruciale che la vedrà difendere il suo prestigioso titolo. L'incontro è fissato per il 4 luglio al PalaTiziano di Roma e rappresenta un momento di grande rilevanza nel panorama pugilistico internazionale. L'annuncio ufficiale è avvenuto durante la presentazione della quinta edizione de “La boxe per tutti”, un evento che unisce sport e impegno sociale.

La sfida si preannuncia particolarmente ardua per Noutcho, che dovrà affrontare la temibile colombiana Jenny Tulcan.

L'avversaria sudamericana vanta un record impeccabile, essendo imbattuta in quattordici incontri disputati, e ha dimostrato una notevole potenza con ben otto vittorie ottenute prima del limite. Questa statistica rende Tulcan un'avversaria particolarmente pericolosa e un banco di prova significativo per la detentrice della cintura iridata.

L'Importanza dell'Evento a Roma

La difesa del titolo mondiale di Pamela Noutcho non è solo un evento sportivo di alto profilo, ma si inserisce in un contesto celebrativo di grande risonanza. La riunione pugilistica di Roma, infatti, commemora i centodieci anni della Federazione Pugilistica Italiana, aggiungendo un valore storico e simbolico all'intera manifestazione.

Per Noutcho, l'incontro nella Capitale assume un significato profondo, legando la sua performance sportiva alla storia della boxe italiana e al suo impegno con la comunità bolognese attraverso il progetto sociale.

"La Boxe per Tutti": Un Impegno Sociale e Sportivo

La presentazione dell'incontro mondiale è stata l'occasione per dare il via alla nuova edizione del progetto “La boxe per tutti”. Questa iniziativa lodevole offre corsi gratuiti di pugilato e arti marziali a un numero significativo di giovani, tra i trenta e i cinquanta ragazzi, residenti nelle case popolari dei quartieri di Bolognina e Pilastro. La Bolognina Boxe, fondata nel 2017 e promotrice del progetto, è un esempio virtuoso di inclusione e aggregazione, contando circa cinquecento iscritti provenienti da una trentina di nazionalità diverse, testimonianza della sua capacità di unire attraverso lo sport.

Il Percorso Irresistibile di Pamela Noutcho

La campionessa Pamela Noutcho ha conquistato il suo attuale titolo mondiale IBO dei pesi leggeri in un incontro memorabile. La vittoria è arrivata battendo l'argentina Karen Elizabeth Carabajal al PalaDozza di Bologna, un evento che ha richiamato circa duemila spettatori entusiasti. Quella serata ha segnato un momento storico per la città emiliana, rappresentando la prima volta che Bologna ospitava un match valido per una cintura iridata di boxe, consolidando il legame tra Noutcho e il suo territorio d'adozione.

Il percorso di Pamela Noutcho è un esempio di dedizione e successo. Oltre alla sua carriera sportiva, Noutcho svolge la professione di infermiera presso l'Ospedale Maggiore di Bologna, dimostrando una straordinaria capacità di conciliare impegni professionali e sportivi di altissimo livello.

Il suo record personale è impeccabile: dieci vittorie su dieci incontri disputati. Questo traguardo è il culmine di un cammino iniziato con la conquista del titolo italiano professionisti e proseguito con l'ottenimento di ben due cinture europee, a testimonianza di una progressione costante e inarrestabile nel mondo della boxe.