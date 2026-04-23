Paola Egonu ha concluso la stagione di Serie A1 femminile di pallavolo come indiscussa miglior marcatrice. L'opposto di Milano ha messo a segno un totale impressionante di 807 punti, distribuiti tra la regular season (564) e i playoff (243). Questa performance eccezionale le ha permesso di distanziare nettamente le dirette inseguitrici, Ekaterina Antropova di Scandicci, ferma a 636 punti, e Isabelle Haak di Conegliano, che ha totalizzato 619 punti. Nonostante il primato individuale di Egonu, il titolo di campione d'Italia è stato conquistato proprio da Conegliano, la squadra di Haak.

La stagione di Egonu, a livello individuale, si è rivelata di altissimo livello, confermando il suo status di "bomber" del campionato. Tuttavia, il bilancio complessivo per la sua squadra, la Numia Vero Volley Milano, si è chiuso con un unico trofeo all'attivo: la Supercoppa italiana, un successo storico che ha segnato il primo sigillo per la società. La corsa allo scudetto si è interrotta in finale, dove Conegliano ha prevalso, aggiudicandosi l'ottavo titolo consecutivo, con Isabelle Haak tra le giocatrici chiave di questa ennesima vittoria.

Dettaglio delle classifiche marcatrici

Analizzando nel dettaglio le classifiche marcatrici, emerge chiaramente la superiorità di Paola Egonu. Nella graduatoria dei punti complessivi, che somma regular season e playoff, Egonu si posiziona al vertice con 807 punti.

Seguono Ekaterina Antropova (Scandicci) con 636 punti, Isabelle Haak (Conegliano) con 619, Anett Németh (Chieri) con 508 e Tatiana Tolok (Novara) con 504. Anche nella classifica specifica dei punti realizzati nei playoff, Egonu mantiene la leadership con 243 marcature, superando Isabelle Haak (208), Ekaterina Antropova (152), Khalia Lanier (Milano) con 113 e Rebecca Piva (Milano) con 111. Infine, per quanto riguarda i punti della regular season, Egonu si conferma ancora una volta al primo posto con 564 punti, seguita da Ekaterina Antropova (484), Anett Németh (465), Josephine Obossa (Busto Arsizio) con 463 ed Erblira Bici (Vallefoglia) con 451.

Le performance individuali

Le statistiche della Lega Pallavolo Serie A1 femminile evidenziano come Paola Egonu abbia dominato la regular season con i suoi 564 punti, affermandosi come la migliore realizzatrice anche in questa fase cruciale del campionato.

Ekaterina Antropova e Anett Németh si sono distinte rispettivamente con 484 e 465 punti. La top five della regular season è completata da Josephine Obossa, che ha messo a segno 463 punti per Busto Arsizio, ed Erblira Bici di Vallefoglia, con 451 punti.

In sintesi, i dati numerici attestano la netta supremazia individuale di Paola Egonu nell'intera stagione di Serie A1 femminile, sia durante la fase regolare che nei decisivi playoff. Le sue prestazioni hanno creato un divario significativo rispetto alle altre giocatrici, consolidando la sua posizione di punta nel panorama della pallavolo italiana.