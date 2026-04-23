Jasmine Paolini si prepara ad affrontare Laura Siegemund nel secondo turno del WTA 1000 Mutua Madrid Open. L'azzurra scende in campo sulla terra rossa della Caja Mágica con l'obiettivo di invertire la rotta dopo un avvio di stagione complesso, culminato nella sconfitta all'esordio a Stoccarda contro Zeynep Sonmez, un match terminato con evidente frustrazione.

Paolini: la ricerca di fiducia e la svolta stagionale

La tennista italiana giunge a Madrid con l'obiettivo di dare una svolta alla propria stagione 2026. L'inizio d'anno si è rivelato particolarmente difficile, non tanto per la mancanza di risultati, quanto per una condizione di gioco al di sotto delle aspettative e una fiducia nei propri colpi in calo.

L'ultima uscita, al WTA di Stoccarda, è stata emblematica: Paolini è stata sconfitta all'esordio con un doppio 6-2 da Zeynep Sonmez, in una partita terminata tra le lacrime.

Laura Siegemund: avversaria solida e i precedenti

Di fronte a Paolini ci sarà Laura Siegemund, numero 47 del ranking mondiale. La tennista tedesca ha iniziato bene il torneo, superando Irina-Camelia Begu con un netto 6-4, 6-0. Paolini è avanti 2-1 nei precedenti: Siegemund si impose nel 2018, mentre l'italiana ha prevalso nel 2019 e nel 2023. L'incontro è il terzo match in programma sul Campo 4, con inizio previsto per le ore 11:00, dopo Atmane-Kecmanovic e Marozsan-Quinn.

Il percorso a Madrid e le prospettive future

In quanto testa di serie numero otto, Paolini ha usufruito di un bye al primo turno, accedendo direttamente al secondo.

Il suo bilancio stagionale è di nove vittorie e otto sconfitte, con la semifinale a Mérida come miglior piazzamento. Il tabellone potrebbe riservare all'azzurra avversarie di alto livello nei turni successivi, tra cui Aryna Sabalenka, attuale numero uno del mondo e vincitrice del torneo madrileno nelle edizioni 2021, 2023 e 2025.