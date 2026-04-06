Jasmine Paolini mantiene salda la sua posizione all'ottavo posto nel ranking WTA, confermandosi la migliore tra le tenniste italiane nella classifica mondiale femminile. L'aggiornamento, diffuso oggi da Roma, ribadisce la sua stabilità ai vertici del tennis internazionale.

Ai vertici della graduatoria mondiale, non si registrano variazioni: Aryna Sabalenka resta al primo posto, seguita da Elena Rybakina e Coco Gauff. Tra le atlete italiane, Elisabetta Cocciaretto compie un passo avanti e si conferma l'unica altra azzurra presente nella top 100 del circuito WTA.

La top 10 del ranking WTA

La top 10 del ranking WTA si presenta così: al primo posto Aryna Sabalenka (11.025 punti), seguita da Elena Rybakina (8.108) e Coco Gauff (7.278). Seguono Iga Swiatek (7.263), Jessica Pegula (6.243), Amanda Anisimova (5.995), Elina Svitolina (3.965), Jasmine Paolini (3.907), Victoria Mboko (3.531) e Mirra Andreeva (3.121). La posizione di Paolini all'ottavo posto conferma la sua costante presenza tra le migliori.

Le altre tenniste italiane nel ranking

Oltre a Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, altre italiane figurano nel ranking. Lucrezia Stefanini è al 147° posto, seguita da Nuria Brancaccio (152ª) e Lucia Bronzetti (163ª). Bronzetti era uscita dalla top 100 a fine ottobre, evidenziando la competitività del circuito.

La classifica WTA è stata pubblicata oggi da Roma alle ore 09:55, fornendo un aggiornamento puntuale delle posizioni mondiali.

Dettagli sulla posizione di Jasmine Paolini

I dati aggiornati confermano che Jasmine Paolini detiene stabilmente l'ottavo posto nel ranking WTA con 3.907 punti. Questa performance ribadisce la sua costante presenza tra le dieci migliori tenniste a livello globale, un risultato di grande prestigio per il tennis italiano.