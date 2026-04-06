Paolo Marangon, del Team Guerrini Senaghese, ha trionfato nella 45esima edizione del Gran Premio del Perdono, gara internazionale Juniores a Melegnano. Si è imposto in volata serrata, superando Lorenzo Ceccarello (Autozai Contri) e Jacopo Vendramin (Forniture Moro Spercenigo). Il podio interamente italiano celebra il talento nazionale.

Su 129 chilometri attorno a Melegnano, la corsa ha visto numerosi atleti. Dopo una fase iniziale controllata, la gara si è animata nel circuito collinare. Sei corridori hanno tentato la fuga: Pietro Ferronato, Alessandro Battistoni, Ruben Ferrari, Xander Graham, Bruno Mardegan e Daan Hogenelst.

Il gruppo ha però ridotto il distacco, annullando ogni tentativo e neutralizzando successivi attacchi, portando la corsa a una volata di gruppo.

Trionfo italiano

La vittoria di Marangon è giunta al termine di uno sprint di gruppo numeroso. Questo successo assume un significato particolare: dopo due edizioni con vincitori stranieri, segna il ritorno di un podio tutto italiano in una gara internazionale dal 2024. Marangon, Ceccarello e Vendramin hanno riportato in alto i colori azzurri, confermando il valore della scuola ciclistica italiana tra gli Juniores.

Dati tecnici

La gara si è svolta su 129,4 chilometri, con partenza e arrivo a Melegnano. Il via alle 09:00. Il vincitore ha completato il percorso in 2 ore, 47 minuti e 1 secondo, con una velocità media di 46,486 km/h.

Il tracciato, con 633 metri di dislivello totale e 1,2% di pendenza nell’ultimo chilometro. Classificata UCI 1.1 per Juniores (MJ – Men Juniors), la competizione ha assegnato a Marangon 75 punti, a Ceccarello 55 e a Vendramin 40. L’evento è importante nel calendario internazionale giovanile.