Paolo Porro, il palleggiatore di You Energy Piacenza, ha condiviso le sue riflessioni sulla stagione, tra impegni di club e aspirazioni con la Nazionale. Il giocatore genovese ha spiegato la scelta del ruolo di alzatore, definendolo "il più bello" per la sua centralità nel gioco e la capacità di decidere le azioni offensive, pur rispettando le proprie caratteristiche fisiche.

Porro ha evidenziato la complessità del mestiere del palleggiatore, specialmente nei momenti decisivi. Ha descritto gli "ultimi punti di un set" come i più complicati, quando stanchezza e conoscenza degli avversari richiedono giocate ingannevoli o l'affidamento al compagno più in forma.

Il ruolo, infatti, va oltre il semplice alzare il pallone, richiedendo profonda comprensione del momento, valutazione del muro avversario e una combinazione di "aspetti tattici ma anche mentali".

La stagione di Piacenza e la semifinale contro Perugia

Ripercorrendo l'inizio della sua carriera ad alti livelli, Porro ha ricordato l'emozione dei primi passi, definendola un sogno e sottolineando il supporto dei compagni. L'adattamento a un livello di gioco così elevato non è stato semplice. Ha poi evidenziato il legame speciale con Simon, con cui "tutto è stato semplice sin dal primo momento". Le qualità di Simon, come altezza, capacità di salto e velocità del braccio, gli permettono di "aggiustare tutte le imperfezioni", alleggerendo la pressione sul palleggiatore.

Guardando al futuro del club, Porro ha anticipato un gruppo sostanzialmente invariato, con l'eccezione di un elemento e l'arrivo di nuove figure. Riguardo alle semifinali playoff contro Perugia, il palleggiatore ha riconosciuto la netta superiorità degli avversari, definendoli "la squadra più forte di tutte". Ha spiegato che You Energy Piacenza non era al 100% a causa di un periodo intenso di partite e infortuni. Per competere contro una Perugia che ha giocato a un "livello stellare", sarebbe stato necessario un rendimento eccezionale.

Finale di CEV Cup e sogni in Nazionale

L'attenzione di Porro si è poi spostata sulla finale di ritorno della CEV Cup, che vedrà Piacenza giocare in casa dopo la vittoria per 3-0 nel match d'andata.

La squadra necessita di soli due set per alzare la Coppa, e la tensione viene gestita e "incanalata nella giusta direzione". Il forte sostegno dei tifosi è stato evidente, con una delegazione dei Lupi Biancorossi presente in Germania per la gara d'andata, accolta anche da sostenitori locali e amici dei giocatori. L'entusiasmo è palpabile in vista della decisiva sfida casalinga al Palabanca.

Infine, Porro ha espresso le sue ambizioni per la Nazionale, un sogno condiviso da molti atleti. Ha ribadito il suo impegno a fare bene con il club, con l'obiettivo di ritagliarsi uno spazio qualora se ne presentasse l'occasione. È consapevole dell'elevata concorrenza nel suo ruolo, con la presenza di "grandissimi giocatori" che contribuiscono a rendere la Nazionale tra le migliori al mondo.

La città di Piacenza si prepara a vivere un evento storico con la finale di ritorno della CEV Cup. La conquista del titolo continentale rappresenterebbe un traguardo significativo per la società e per i tifosi, che si sono mobilitati con grande partecipazione. L'atmosfera è carica di entusiasmo e fiducia, con la speranza di concludere la stagione in modo trionfale.