La Parigi-Roubaix 2026, terza Classica Monumento della stagione ciclistica, si prepara alla sua 123ª edizione domenica 12 aprile. L'attenzione è tutta sulla sfida tra i giganti Tadej Pogacar e Mathieu Van der Poel. Tra i possibili protagonisti, pronti a inserirsi nella lotta, ci sono Filippo Ganna e Mads Pedersen, atleti ideali per l'Inferno del Nord. Il percorso, celebre per i suoi tratti in pavé, sarà decisivo, e le condizioni meteorologiche previste promettono di influenzarne l'andamento.

Le previsioni indicano condizioni prevalentemente asciutte, un fattore che potrebbe modificare le dinamiche tattiche.

La principale insidia non sarà il fango, spesso protagonista nelle edizioni più dure, ma la polvere. Questa, sollevata sui settori in pavé, potrebbe compromettere visibilità e respirazione degli atleti, aggiungendo una variabile tattica. Le temperature saranno primaverili, con cielo parzialmente coperto, offrendo un clima favorevole allo spettacolo.

Il ruolo del vento e le sfide del pavé

Un elemento cruciale sarà il vento di media intensità. Potrà condizionare fasi decisive, specialmente nei tratti esposti, favorendo ventagli e spezzando il gruppo. L'assenza di pioggia, che in passato ha reso la Parigi-Roubaix un'epopea di fango, permetterà di evitare condizioni estreme. La gara sarà meno imprevedibile per le cadute da bagnato, ma non meno selettiva.

La polvere, invece, diventerà un fattore determinante, mettendo alla prova resistenza e adattamento degli atleti sui leggendari settori in pavé.

Favoriti e scenario tattico

Con un meteo stabile e condizioni asciutte, la sfida tra Pogacar e Van der Poel si preannuncia avvincente e tatticamente complessa. In questo contesto, Filippo Ganna e Mads Pedersen potrebbero trovare il terreno ideale per un "colpo di mano", sfruttando potenza e resistenza. L'assenza di pioggia favorirà una corsa più veloce e meno caotica, ma non eliminerà le difficoltà della Parigi-Roubaix. Il vento, infatti, potrebbe creare selezione e scompigliare le strategie nei momenti chiave. Si attende una gara combattuta, dove gestione delle energie, lettura della corsa e abilità nell'affrontare polvere e pavé saranno determinanti per il successo.